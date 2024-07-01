10 мировых рекордов. В Китае открыли уникальную систему мостов и тоннелей: чем она особенная

В китайской провинции Гуандун открыли уникальную систему мостов и тоннелей. Новый путь Шэньчжэнь-Чжуншань называют архитектурным чудом, ведь он уже успел установить 10 мировых рекордов.

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Уникальная дорога Поднебесной имеет восемь полос движения, что позволяет развивать скорость до 100 км/ч. До сих пор время передвижения между городами занимало не менее двух часов, а благодаря новой системе сократилось до 30 минут, пишет NewAtlas.

Устье Жемчужной реки, где река впадает в Южнокитайское море, является одним из самых густонаселенных районов в мире. Он охватывает Гонконг, Макао и еще девять городов в провинции Гуандун, разделенных широкими водоемами, и это делает передвижение очень тяжелым. Поэтому новая система мостов и тоннелей сделает транспортировку более быстрой и комфортной.

Транспортная развязка Шэньчжэнь-Чжуншань простирается на 24 км и соединяет два города, расположенные на противоположных берегах устья Жемчужной реки. Новая система спроектирована так, что есть подводный тоннель, проходящий между двумя искусственными островами, а мосты соединяют каждый остров с городом на той стороне.

10 мировых рекордов

По данным Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN), Шэньчжэнь-Чжуншань установил 10 новых мировых рекордов.

Самый большой пролет для полностью морского висячего моста из стальных коробчатых балок (1666 м). Самая высокая палуба моста (91 м). Самый большой навигационный просвет для морского моста. Самый большой якорь морского висячего моста (344 тысячи м3 бетона). Высокая скорость испытания на ветростойкость для висячих мостов (83,7 м в секунду). Самый большой стальной мостовой настил с покрытием из горячего эпоксидного асфальтобетона (378800 м2). Длинный двухсторонний восьмиполосный погруженный трубчатый тоннель (5 035 м). Самый широкий подводный сталебетонный тоннель (до 55,6 м). Самая большая объемная отливка для погружной трубы со стальной оболочкой с использованием самоуплотнительного бетона (29 тисяч м3 на секцию трубы). Широкий многократно складной М-образный гидрозамыкач, используемый в конечном соединении туннеля погружной трубы (3 м).

Ноу-хау морской китайской системы транспортировки

Шэньчжэнь-Чжуншань – это первая в мире подводная развязка скоростной автомагистрали и аэропорта.

Фонари в подводном тоннеле, который является неотъемлемой частью новой китайской магистрали, имеет несколько функций. Кроме того, что они освещают путь, эти фонари также имеют цветовую кодировку. Когда все хорошо, они зеленые, но в чрезвычайных ситуациях они становятся красными. Фонари даже могут постепенно менять цвет с желтого на зеленый по длине туннеля, чтобы помочь людям двигаться в правильном направлении во время эвакуации.

Кроме того, туннельные фонари имеют уникальные функции безопасности – новые системы пожаротушения и дымоудаления.

Команда из 14 роботов постоянно патрулирует тоннель, следя за трубами и кабелями, обеспечивающими бесперебойную работу, а также отслеживающими автомобильные аварии. Когда это случается, они могут направлять движение через встроенные громкоговорители.

Стоит отметить, что Шэньчжэнь-Чжуншань соединяется с самым длинным в мире мостом через море – Гонконг-Чжухай-Макао.

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