10 мировых рекордов. В Китае открыли уникальную систему мостов и тоннелей: чем она особенная
В китайской провинции Гуандун открыли уникальную систему мостов и тоннелей. Новый путь Шэньчжэнь-Чжуншань называют архитектурным чудом, ведь он уже успел установить 10 мировых рекордов.
Уникальная дорога Поднебесной имеет восемь полос движения, что позволяет развивать скорость до 100 км/ч. До сих пор время передвижения между городами занимало не менее двух часов, а благодаря новой системе сократилось до 30 минут, пишет NewAtlas.
Устье Жемчужной реки, где река впадает в Южнокитайское море, является одним из самых густонаселенных районов в мире. Он охватывает Гонконг, Макао и еще девять городов в провинции Гуандун, разделенных широкими водоемами, и это делает передвижение очень тяжелым. Поэтому новая система мостов и тоннелей сделает транспортировку более быстрой и комфортной.
Транспортная развязка Шэньчжэнь-Чжуншань простирается на 24 км и соединяет два города, расположенные на противоположных берегах устья Жемчужной реки. Новая система спроектирована так, что есть подводный тоннель, проходящий между двумя искусственными островами, а мосты соединяют каждый остров с городом на той стороне.
10 мировых рекордов
По данным Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN), Шэньчжэнь-Чжуншань установил 10 новых мировых рекордов.
- Самый большой пролет для полностью морского висячего моста из стальных коробчатых балок (1666 м).
- Самая высокая палуба моста (91 м).
- Самый большой навигационный просвет для морского моста.
- Самый большой якорь морского висячего моста (344 тысячи м3 бетона).
- Высокая скорость испытания на ветростойкость для висячих мостов (83,7 м в секунду).
- Самый большой стальной мостовой настил с покрытием из горячего эпоксидного асфальтобетона (378800 м2).
- Длинный двухсторонний восьмиполосный погруженный трубчатый тоннель (5 035 м).
- Самый широкий подводный сталебетонный тоннель (до 55,6 м).
- Самая большая объемная отливка для погружной трубы со стальной оболочкой с использованием самоуплотнительного бетона (29 тисяч м3 на секцию трубы).
- Широкий многократно складной М-образный гидрозамыкач, используемый в конечном соединении туннеля погружной трубы (3 м).
Ноу-хау морской китайской системы транспортировки
Шэньчжэнь-Чжуншань – это первая в мире подводная развязка скоростной автомагистрали и аэропорта.
Фонари в подводном тоннеле, который является неотъемлемой частью новой китайской магистрали, имеет несколько функций. Кроме того, что они освещают путь, эти фонари также имеют цветовую кодировку. Когда все хорошо, они зеленые, но в чрезвычайных ситуациях они становятся красными. Фонари даже могут постепенно менять цвет с желтого на зеленый по длине туннеля, чтобы помочь людям двигаться в правильном направлении во время эвакуации.
Кроме того, туннельные фонари имеют уникальные функции безопасности – новые системы пожаротушения и дымоудаления.
Команда из 14 роботов постоянно патрулирует тоннель, следя за трубами и кабелями, обеспечивающими бесперебойную работу, а также отслеживающими автомобильные аварии. Когда это случается, они могут направлять движение через встроенные громкоговорители.
Стоит отметить, что Шэньчжэнь-Чжуншань соединяется с самым длинным в мире мостом через море – Гонконг-Чжухай-Макао.
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