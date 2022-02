Вы пользовались Google неправильно: как искать информацию

Чтобы поисковая система Google правильно "прочитала" ваш запрос и выдала максимально нужную информацию, можно воспользоваться специальными операторами – ключевыми словами или символами. Из списка, который вы получите, заранее можно удалить ненужные слова или источники.

Соответствующими лайфхаками поделилась на своей странице в TikTok автор под ником ellyawesometech. Она наглядно показала, как при помощи всего двух символов можно уточнить запрос (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Перед словом, которое вы хотите удалить из поиска, поставьте символ "минус". Но ставьте его прямо перед этим словом, без пробела.

Например, если вы хотите прочитать о Шевченко, но о футболисте, а не о поэте, вам нужно оформить запрос следующим образом: Шевченко -поэт.

Видео дня

Этот символ укажет Google не показывать результаты поиска с термином "поэт".

Еще один способ уточнить поиск – использовать кавычки для получения точных результатов.

К примеру, вы хотите найти гамбургеры с фасолью, но получаете результаты и для других типов гамбургеров.

Если же вы зададите в поиск "гамбургеры с фасолью", Google будет искать именно эту фразу и выдаст вам более точный результат.

Вы также можете удалить из поиска целые фразы, используя символ минус и кавычки, комбинируя вышеприведенные методы.

1. Добавьте оператор OR или его аналог | между поисковыми терминами, чтобы их объединить. Например: марафон OR гонки. По такому же принципу можно использовать AND (...и...)

2. Ввод intitle позволит найти страницы с определенными словами в заголовке страницы.

3. Аналогично, allintitle покажет результаты только со всеми словами в заглавии.

4. Операторы inurl: и allinurl: используйте для того, чтобы найти страницы с определенным словом (или словами) в URL-адресе.

5. Использование оператора around(x) гарантирует, что поиск вам выдаст страницы, содержащие два слова или две фразы на расстоянии "x" слов друг от друга.

Например: пробки around(4) Киев.

В этом случае слова пробки и Киев будут присутствовать в тексте на расстоянии не более четырех слов друг от друга.

6. Можно использовать оператор site: перед сайтом или доменом. Например: site:youtube.com.

7. Использование оператора filetype: ограничивает результаты поиска файлами определенного формата, например pdf, jpg, docx, txt, ppt и т.д.

8. Операторы # или @ помогут найти результаты с указанным хэштегом или ником.

9. Оператор * указывает на пропуск одного или нескольких слов в запросе. Он поможет в том случае, если вы помните только части нужного запроса.

10. Оператор define: ищет определение какого-либо понятия, его значение в словарях.

11. Оператор related: находит сайты с похожим по тематике контентом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где хранить фото с телефона, чтобы не потерять их навсегда.