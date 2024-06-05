Впервые с 1946 года. Жители Земли смогут увидеть в небе очень яркую звезду: когда и где смотреть

Тусклая звезда, невидимая почти 80 лет, может взорваться и стать заметной для невооруженного человеческого глаза. Ученые считают, что такое событие произойдет в ближайшие несколько месяцев.

"Горящая звезда", официальное название которой T Coronae Borealis, расположена на расстоянии 3000 световых лет от Солнечной системы в созвездии Северной Короны. Исследователи NASA ожидают, что космический объект начнет светлеть с сегодняшнего дня, а в сентябре достигнет величины +2, похожей на показатели Полярной, что сделает его видимым для всех жителей Земли, впервые с 1946 года. Увидеть объект своими глазами люди смогут уже в конце лета или в начале осени, пишет Live Science.

T Coronae Borealis – пример повторяющейся "новой звезды". Это редкое явление образования системы, состоящей из двух звезд: холодного красного гиганта и горячего белого карлика, вращающихся вокруг друг друга. С перерывом в 80 лет больший объект сбрасывает вещество на поверхность меньшего, провоцируя сильный взрыв.

Астрономы, наблюдая за "Горящей звездой", заметили, что такая реакция происходит с определенной периодичностью. Последние активности в двойной системе произошли в 1866 и 1946 годах, во время которых звезда сначала становилась ярче, а затем возвращалась в тусклое состояние. Новое затемнение исследователи зафиксировали в 2023 году, что указывает на неизбежность повторного взрыва.

Чтобы найти "Горящую звезду", необходимо разыскать созвездие Большой Медведицы. В восточном направлении от него находится красный Арктур, к северу от которого вы увидите яркую Вегу. Внимательно рассмотрите пространство между ними, чтобы увидеть созвездие Северной Короны, где и появится новая звезда.

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