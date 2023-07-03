Вдохновился фильмом 'Назад в будущее': выходец из Украины получил лицензию на летающий автомобиль. Фото

В 2025 году в США поднимется в воздух первый летающий автомобиль. Компания Alef Aeronautics получила лицензию на это нововведение.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Autoevolution. Стоимость предзаказа такого автомобиля начинается от 300 тыс. долл. Автомобиль сможет как ездить по земле, так и летать.

Alef Aeronautics, производитель летающего автомобиля, получил от Федерального авиационного управления (FAA) специальный сертификат летной годности. Это означает, что компания получила разрешение на проведение дорожных и воздушных испытаний своего автомобиля.

"Мы очень рады получить этот сертификат от FAA", — заявил в своем заявлении генеральный директор Alef Джим Духовны, который стал соучредителем компании в 2015 году.

Cоучредители, Константин Кислый, Павел Маркин и Олег Петров, вдохновлялись фильмом "Назад в будущее II", в котором Марти Макфлай отправляется в 2015 год. Тогда и стартовала разработка машины.

Alef Aeronautics представляет полностью электрический автомобиль, который способен проехать до 320 км без необходимости подзарядки. Этот автомобиль может поместиться в обычном гараже, но также обладает возможностью вертикального взлета и полета на расстояние до 180 км. Компания также заявляет о разработке версии автомобиля с водородным двигателем.

Покупатели могут предварительно заказать автомобиль, вмещающий до двух человек, который, как ожидается, будет стоить около 300 000 долларов. Alef Aeronautics представила автомобиль в октябре прошлого года. Компания заявила, что на него уже поступило "большое количество предварительных заказов".

Отметим, что Джим Духовны родом из семьи киевских евреев. Он основал Alef Aeronautics с целью создать один из первых массовых летающих автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на рынке авто появились новые электромобили Raysince E5 Electric. Это одна из самых дешевых моделей, при этом запас хода составляет 350 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!