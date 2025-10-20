В Украине запустили серийное производство нового дрона-перехватчика 'Генерал Черешня Bullet'

Новый БпЛА "Генерал Черешня Bullet" – прошел испытания и готов к серийному производству для нужд Сил обороны.

Видео дня

Команда инженеров и разработчиков компании "Генерал Черешня" в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны завершила разработку и запускает в серийное производство дрон-перехватчик "Генерал Черешня Bullet". "Bullet" предназначен для обнаружения и нейтрализации вражеских ударных беспилотных аппаратов типа Shahed.

Во время испытаний "Bullet" разгонялся до скорости 309 км/ч, что обеспечивает необходимую маневренность и быстродействие для перехвата быстроманеврирующих целей в воздухе. Разработка сочетает современные аэродинамические решения и динамическое программное обеспечение для быстрой реакции в тактических условиях.

Bullet изготавливается в нескольких типах: ночной, дневной и с системой донаведения.

"Мы поставили перед собой четкую цель – создать эффективный инструмент обороны, который повысит способность подразделений защищать критические объекты и гражданскую инфраструктуру. "Генерал Черешня Bullet" – результат сотрудничества наших лучших специалистов и военных, которые в оперативные сроки смогли воплотить новый БпЛА от концепции до серийного производства. Мы продолжим совершенствовать "Bullet", чтобы предоставить подразделениям современные и надежные решения для противодействия воздушным угрозам", – отметил Ярослав Гришин, основатель компании "Генерал Черешня".

Ключевые факты о "Генерал Черешня Bullet":

Назначение: перехват и нейтрализация вражеских ударных БпЛА (включая типы Shahed и аналогичные угрозы).

Максимальная скорость: 309 км/ч (испытательная скорость).

Конструкция: оптимизированная аэродинамика для высоких скоростей и маневренности.

Далее в планах компании – масштабирование в серийное производство для повышения обеспечения подразделений обороны в соответствии с боевыми требованиями. "Генерал Черешня" также работает над программами обучения операторов и сервисного сопровождения запустив для этого "Академию Генерала Черешни".

"Генерал Черешня" – украинская defence-tech компания, которая занимается разработкой и серийным производством ударных FPV-дронов-камикадзе и дронов-перехватчиков. Все наши изделия создаются под реальные задачи фронта и используются в боевых условиях подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.

Ссылка на сайт и соцсети компании.