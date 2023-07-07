В Украине запустили новое медиа для ІТ-комьюнити

В июне в Киеве начала работу редакция нового медиа, фокусирующегося на экспертном контенте для ІТ-сообщества. Основателем ProIT стал украинский медиаменеджер, экс-главред РБК-Украина и совладелец "КиевВласть" Антон Подлуцкий.

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Целевой аудиторией проекта есть все, кто причастен к технологиям. Медиаплатформа приглашает к сотрудничеству ІТ-экспертов, желающих делиться своими знаниями и практическим опытом с другими коллегами в Украине. Все, что может быть полезно для развития ІТ-отрасли – от опыта владельцев крупнейших компаний, готовых рассказать о расширении компании во время войны и поиске новых клиентов до кодеров, которые нашли крутое решение для реализации задачи.

Весной этого года я инициировал создание экспертной платформы ProIT. Для меня опыт узкоспециализированных медиа достаточно успешен. 13 лет назад мы создали издание "КиевВласть", где стали тщательно освещать все события региона и прежде всего анализировать работу местных властей. И я уверен, что свою роль в эффективном развитии общества мы играем каждый день", - сообщил он.

Подлуцкий подчеркнул, что год войны подтолкнул его к развитию новых медийных направлений, которые помогали бы развиваться стране во время войны.

Украинская ІТ-индустрия стала едва ли не единственной, что в 2022 году сохранила темпы роста, а работающий технологический бизнес поддерживает экономику и Вооруженные силы, создает новые рабочие места во время войны и реализует гуманитарные инициативы. По результатам прошлого года, ИТ обеспечили валютные поступления в украинскую экономику в $7,34 млрд – это самый большой показатель за всю историю существования украинской ІТ-отрасли. И достичь его удалось, несмотря на войну.

Несмотря на мировой кризис и некоторый спад рынка в Украине, я все равно убежден: у этой сферы есть мощные перспективы. Наша цель – помочь развитию отрасли, которая стала "цементом" украинской экономики во время войны и, уверен, будет движущей силой нашего развития после победы", - отметил Антон Подлуцкий.

По словам главной редактора ProIT Олеси Остафиевой, команда открыта к сотрудничеству со всеми украинскими ІТ-компаниями. В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с крупнейшими игроками отрасли в Украине, ведь именно в них сконцентрированы лучшие специалисты, которые могут делиться экспертизой.

"При формировании концепта медиа мы общались с крупнейшими украинскими компаниями, и все они озвучивали один тезис: на нашем рынке не хватает качественного, украиноязычного профильного издания об ІТ. Конечно, существует много сильных медийных платформ, но, по сути, они являются деловыми или новостными СМИ с фокусом на ІТ-бизнес. Мы же видим себя как нишевое технологическое медиа и делаем ставку на экспертный контент. Тем более что сейчас многие украинские айтишники отказываются от привычной технологической платформы российского происхождения. Ведь мало кому понравится читать "о технологических нюансах применения БПЛА в ходе СВО", когда эти нюансы ежедневно убивают твоих друзей и членов семьи. Конечно, авторами такого узконишевого контента не журналисты, а технические профи, мы активно привлекаем их к сотрудничеству. Мы также уделяем большое внимание актуальности наших материалов, тщательно исследуем всемирные англоязычные источники и даже советуемся с ChatGPT"

Для большего стимула для блогеров-айтишников ProIT разработали премиальную систему: Авторы лучших экспертных статей, которые наберут более 50 тысяч уникальных посетителей из Украины, получают вознаграждение — 50 тысяч гривен". Для Авторов текстов, имеющих более 5 тысяч уникальных просмотров, предусмотрено вознаграждение в 5 тысяч гривен.

Справка:

Антон Подлуцкий – украинский медиаменеджер, в журналистике более 25 лет. Соучредитель портала "КиевВлада". В 2009-2015 годах - главный редактор РБК-Украина

Олеся Остафиева — украинская предпринимательница и медиаменеджер. В журналистике 20 лет. Работала в деловых изданиях "Экономические известия", "Kyiv Weekly", "Эксперт-Украина".