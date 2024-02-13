В Украине разрабатывают технологию разминирования с помощью ИИ: известны первые детали

В Украине разработчики с кластера для развития военных технологий Brave1 создают инновационную технологию разминирования с искусственным интеллектом. Она позволит быстрее идентифицировать взрывоопасные предметы и их обломки, которыми из-за войны всеянная украинская земля.

Об особенностях разработки сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он подчеркнул, что наша страна является одной из самых заминированных в мире, площадь загрязнения больше, чем такие государства, как Австрия и Чехия вместе взятые.

"Украинские разработчики искусственного интеллекта UADamage работают над технологией для ускорения идентификации мин, снарядов и кратеров от взрывов, где тоже могут содержаться опасные обломки. Разработчики подключают к сенсорам искусственный интеллект", – указал глава Минцифры.

По его словам, ИИ идентифицирует и классифицирует данные об объектах не только на поверхности земли, но глубоко под ней, а затем автоматически наносит их на карту. Так разминирование ускоряется в десятки раз, и этот процесс становится более безопасным для людей.

Как пояснил Фёдоров, технология от UADamage работает в три этапа. На первом происходит стратегическое планирование, для которого команда специалистов использует спутниковые снимки и данные из кадастров, определяя степень заминирования территории.

Второй этап предполагает визуальную оценку на предмет наличия мин и взрывоопасных предметов. Территорию обследует дрон с камерой, а ИИ обнаруживает опасные объекты.

И, наконец, третий этап – это инспекция в траве и под землей, где используют различные сенсоры.

"Сложнее всего в процессе разминирования, кроме количества мин, то, что они могут быть на значительной глубине и их не видят металлоискатели. Подключайтесь со своими инновациями к кластеру Brave1. Очистим Украину от грязи вместе", – призвал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, журнал Time рассказал, как технологические гиганты превратили Украину в "военную лабораторию ИИ". В частности, корпорации Microsoft, Amazon, Google и Starlink привлеклись к этой работе, выделяя сотни миллионов долларов на защиту нашей страны.

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