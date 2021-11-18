В Украине объявили две недели 'черных' скидок на гаджеты OPPO

ОРРО AED Украина объявляет скидки на свои гаджеты к "черной пятнице". Распродажа смартфонов и IoT-гаджетов продлится с 16 по 29 ноября.

Смартфоны

ОРРО А53. Выносливости аккумулятора OPPO А53 на 5000 мАч в паре с 18 Вт быстрой зарядкой хватает, чтобы быть готовым ко всему. Например, к съемке крутых кадров на камеру, состоящую из 13 Мп основной камеры, 2 Мп камеры глубины и 2 Мп макрообъектива. Мощный восьмиядерный процессор, дисплей с частотой обновления 90 Гц и технология Anti Lag еще больше расширяют возможности смартфона.

Видео дня

5999 грн → 4699 грн

ОРРО А74. У смартфона мощный процессор и большой объем памяти: 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. 5000 мАч аккумулятор в паре с 33 Вт быстрой зарядкой помогает оставаться на связи. Тройная камера (48 Мп + 2 Мп + 2 Мп) со множеством АІ функций делает профессиональные снимки. Технология RAM+ от ОРРО позволяет самостоятельно корректировать объем оперативной памяти и увеличить ее на 3 ГБ благодаря дополнительной оперативной памяти.

7999 грн → 7222 грн

ОРРО Reno5 Lite. Смартфон оснащен 48 Мп АІ квадкамерой и предлагает множество полезных функций для фото- и видеосъемки на основе искусственного интеллекта, таких как Dual-View Video, AI Color Portrait Video и Night Flare Portrait. ОРРО Reno5 Lite может похвастаться сверхбыстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0 и мощным 4310 мАч аккумулятором. Технология RAM+ позволяет увеличить RAM на 5 ГБ и получить до 13 ГБ оперативной памяти.

9999 грн → 8999 грн

IoT-гаджеты

ОРРО Band. Этот гаджет станет вашим верным помощником даже на глубине 50 м. Часы предлагают 12 спортивных режимов, а непрерывный мониторинг SpO2 обеспечивает стабильную защиту здоровья, отслеживая изменения уровня кислорода в крови даже во время сна.

1199 грн → 999 грн

OPPO Watch Free. Гаджет оснащен технологией OSleep, помогающей улучшить сон. Часы показывают средний уровень кислорода в крови во время сна, длительность и максимальный децибел храпа, мониторят фазы сна. Также OPPO Watch Free предлагают более 100 профессиональных спортивных режимов. Время автономной работы — 14 суток — можно продлить на целый день за 5 минут зарядки.

2999 грн → 2699 грн

TWS наушники

ОРРО Enco Free2. Эти наушники настроены в сотрудничестве с Hi-Fi-гигантом Dynaudio. Технология с тройным микрофоном позволяет достичь шумоподавления до 42 дБ, а персонализированная функция усиления звука гарантирует качественное звучание. OPPO Enco Free2 предлагают дистанционное управление камерой и до 30 часов автономной работы.

2999 грн → 2599 грн

ОРРО Enco W51. Наушники воспроизводят весь диапазон звуков с помощью алгоритма глубокого шумоподавления и 6 микрофонов. Благодаря этому никакой гам не помешает вам слушать музыку или общаться.

2799 грн → 2499 грн

ОРРО Enco Air. TWS наушники с полупрозрачным дизайном кейса предлагают 24 часа работы и АІ систему шумоподавления. Дополняют преимущества быстрая зарядка, которая за 8 минут продлевает время прослушивания на 8 часов, 12 мм композитные динамические титановые драйверы и усилители низких частот. ОРРО Enco Air — первые в мире TWS наушники, имеющие сертификат высокой производительности с низкой задержкой TÜV Rheinland.

2222 грн → 1699 грн

OPPO Enco Buds. Эти наушники поддерживают бинауральную передачу Bluetooth с низкой задержкой, что позволяет добиться быстрого подключения и качественного звука. OPPO Enco Buds предлагают надежную защиту от пыли и брызг, а также 24-часовую автономную работу, которую за 15 минут зарядки можно продлить до 6 часов.

1199 грн → 799 грн

Акция "1 + 2 года" гарантии и негарантийного сервисного обслуживания ОРРО продлена до 31 декабря 2021 года. При покупке смартфона ОРРО до конца текущего года вы получите один год гарантийного сервиса и два года бесплатного обслуживания негарантийных случаев. Особые условия распространяются только на смартфоны бренда, приобретенные в авторизованных точках продаж.

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