В США запустили спутник для предотвращения ракетных ударов. Видео

В США 18 мая со второй попытки запустили на орбиту двухступенчатую ракету-носитель Atlas V со спутником Космических сил США. Носитель вывел на орбиту Земли пятый 4,5-тонный спутник проекта SBIRS Geo-5.

Запуск произвела компания United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передает Space. Запущенный спутник будет предупреждать о ракетных нападениях.

Задержка запуска на 24 часа произошла после того, как во время операций по заправке топлива в понедельник (17 мая) возникла проблема. Atlas V заправляется жидким кислородом и ракетным керосином (называемым RP-1) на своей первой ступени и жидким кислородом и водородом на верхней ступени.

Во время подготовки к заправке была обнаружена аномалия в системе жидкого кислорода ракеты. ULA направило команду на площадку для устранения проблемы. Однако команда не смогла решить эту проблему в течение 40-минутного окна запуска.

Поясним, что спутник SBIRS Geo-5 является составной частью системы предупреждения о ракетном нападении США. Она включает два эшелона – наземный (сеть радиолокационных станций) и космический (сеть спутников с инфракрасной аппаратурой). В космический эшелон американской системы предупреждения аналогично входят группировки аппаратов на геостационарной и высокоэллиптической орбитах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прототип космического корабля Starship SN15 компании SpaceX впервые совершил успешную посадку.