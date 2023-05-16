В Dnipro-M рассказали о преимуществах их газонокосилок

Сезон ухода за газоном активирован! Чтобы равномерного и быстрого подстричь траву, облагородить садовые дорожки и придомовую территорию, не обойтись без специальной техники – газонокосилки. Как понять какая модель подойдет именно вам? В чем разница между электро- и аккумуляторной техникой? Есть ли смысл в покупке бензиновой газонокосилки для дома? Разбираемся с особенностями газонокосилок на примере техники Dnipro-M.

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Узнали у специалистов бренда в чем преимущества каждого вида газонокосилок и какой вариант выбрать как для небольшого сада, так и ухода за парками и зонами отдыха. Напоминаем, что на все модели газонокосилок Dnipro-M сейчас действуют скидки до 30%.

Электрические газонокосилки

Это простые в сборке и обслуживании модели, экологически безопасны, практически не создают шум во время работы. Они имеют вместительный травосборник, универсальны для скашивания травы любой жесткости, позволяют обрабатывать участки вплотную к стенам, бордюрам, оградам и т.д, устойчивы даже на влажной поверхности, подходят для территории площадью до 6 соток. В моделях реализована защита от перегрузки и от случайного включения. Гарантия на оборудование – 3 года.

Бензиновые газонокосилки

В ассортименте Dnipro-M бензиновые модели для обработки участков больше 12 соток, неровных и поверхностей под углом, с кустами, порослью, камнями. Благодаря 4-тактным бензиновым двигателям они выделяют меньше выхлопных газов, имеют сниженный уровень шума и вибрации во время использования. Модели позволяют регулировать высоту скашивания, имеют вместительный травосборник. Для заправки необходим бензин без использования масла. Гарантия также 3 года.

Аккумуляторные газонокосилки

Скоро в продаже появится первая аккумуляторная газонокосилка Dnipro-M. Это автономное, простое в использовании и обслуживании оборудование, которое тихо работает, не производит выхлопных газов. Модель подойдет для обработки участков до 5 соток. Отличительная особенность – газонокосилка работает от универсальных аккумуляторных батарей Dnipro-M на 20 В, т.е если вы уже пользуетесь аккумуляторными инструментами бренда из линейки DM20, то вам не нужно будет приобретать отдельную АКБ. Гарантия — 3 года.

Обзор моделей Dnipro-M

Электрическая модель 32 – подходит для участков до 3 соток, может заменить триммер на маленьких участках, имеет 3 режима высоты скашивания.

Электрическая модель 33 – для участков до 5 соток, позволяет установить 3 режима высоты скашивания.

Электрическая модель 38 – предназначена для участков до 6 соток, имеет 5 режимов высоты скашивания.

Бензиновая модель 53 – для участков до 22 соток, работает в 7 режимах высоты скашивания, может самостоятельно двигаться со скоростью до 3,3 км/ч.

Бензиновая модель 46 – для обработки участков до 18 соток, может самостоятельно перемещаться со скоростью до 3,3 км/ч, имеет функцию мульчирования и работает в 3 режимах скашивания.

Бензиновая модель 46 – для участков до 12 соток, работает в 3 режимах скашивания.

Аккумуляторная DLM-200BC Dual – имеет 6 режимов регулировки высоты, функцию мульчирования, работает от двух АКБ из линейки DM20.

Ознакомиться с полным списком особенностей и характеристик можно на официальном сайте или в салонах мастерства бренда.