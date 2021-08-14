В Британии создали робота, который помогает выращивать урожай. Фото и видео

Автономный электрический сельскохозяйственный робот Carry, созданный в рамках стартапа Future Acres, помогает британским фермерам собирать урожай, при этом экономя их время, физический труд и денежные средства. Он работает в любой местности, при разных погодных условиях, повышая эффективность производства до 30% и окупая расходы на свое приобретение уже за 80 дней.

Как написал VNExplorer, робот может за день перемещать более 200 килограмм сельскохозяйственных культур, при этом не завися от погодного или временного факторов. А наличие компьютерного зрения у него позволяет машине избегать препятствий, таких как деревья и люди, также анализировать собранные данные для дальнейшего повышения точности операций (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте страницу до конца)..

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Используя автономное питание Carry следует за сельскохозяйственными рабочими в течение всего рабочего дня. Машина оснащена сменным аккумулятором на 7-10 часов.

"Одна такая транспортная платформа, работающая на фермах, может привести к повышению эффективности на сумму до 13 500 долларов за сезон. Кроме того, перекладывая вопрос транспортировки на робота, работники агропредприятия могут сосредоточиться на качестве своей работы, что также принесет свои дивиденды", - заявили разработчики машины.

На робота Carry также возлагаются более сложные задачи. Стартап Future Acres намерен развивать его умении выверять точное необходимое количество пестицидов для здоровья сельскохозяйственных культур, отслеживании урожайности, токсинов на полях.

"Сельскохозяйственная отрасль сталкивается с, казалось бы, бесконечным списком проблем на финансовом, трудовом и экологическом уровнях", - сказал Сума Редди, генеральный директор Future Acres. "Наше видение с Carry состояло в том, чтобы разработать инструмент и систему, которые могли бы помочь уменьшить эти факторы стресса и продвинуть отрасль вперед, предоставив полезное операционное решение, способное поддержать рабочих за счет снижения физических потерь. Думаю, что с применением нашей машины, у работников больше не будет болей в спине, вывихов лодыжек и плеч. Carry - это будущее уборки урожая".

Стартаперы также надеются, что их робот заинтересует тех, кто стремиться к социальной дистанции во время пандемии. Ведь его использование означает меньшее количество людей на ферме, что, как отметили разработчики, вполне возможно при задействовании Carry.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на онлайн-программе City Boost "ищут идеи-стартапы". Проекты победителей будут реализованы до конца 2021 года.