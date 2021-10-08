Умер создатель легендарного EX.UA Алексей Мась

В среду, 6 октября, скончался известный украинский предприниматель Алексей Мась, который был создателем легендарного фалообменника EX.UA. Ему было 47 лет.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на сына бизнесмена. Он отметил, что отец болел последние два месяца, однако другие детали и причины смерти не уточняются.

Алексей Мась работал в "Киевстар" и был советником президента компании Петра Чернышова. Также он создал сервис Mail.ua, который впоследствии был продан Mail.ru.

Кроме того, Мась был одним из главных идеологов крупнейшего украинского IT-форума iForum.

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В свое время он основал файлообменник Infostore, который был закрыт Министерством внутренних дел в 2009 году. сразу после этого он создал другой такой же ресурс EX.UA – в итоге он стал крупнейшим украинским файлообменником. Ресурс давал возможность загружать до 50 гигабайт файлов.

Работа EX.UA была прекращена в конце декабря 2016 года, а команда разработчиков позднее запустила новый похожий проект – FEX.NET, который функционирует и сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2020 года умер украинский писатель-фантаст и создатель известной видеоигры S.T.A.L.K.E.R 66-летний Сергей Иванов. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом.