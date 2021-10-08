У Facebook, Instagram и WhatsApp снова зафиксированы масштабные сбои

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp в нескольких странах заметили сбои в работе платформ. Это произошло вечером 8 октября.

Согласно данным сайта downdetector, неполадки работы Instagram фиксировали около 22:00, а Facebook в течении всего дня, иногда они усиливались.

О том, что серверы переодически перестают работать, сообщают пользователи из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Франции, России и других стран.

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В течении пятницы перебои наблюдались в российской сети, которая запрещена в Украине, "ВКонтакте", а также в Zoom, Viber, Tinder, Netflix и Snapchat.

На официальной странице компании Facebook в Twitter заявили, что знают о том, что в работе приложений есть сбои.

"Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства", – сказано в сообщении.

Отметим, что несколько дней перед этим, 4 октября, в Facebook, Instagram, TikTok, а также мессенджере WhatsApp произошел один из самых масштабных сбоев. Причиной могла стать проблема в работе системы доменных имен (DNS). Он длился более семи часов.

Накануне сбоя экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген выступила в Конгрессе США. Она обвинила компанию в том, что ее соцсети вредят демократии и психике подростков. Сенаторы потребовали провести расследование, а главу компании Марка Цукерберга также пригласили выступить в Конгрессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сбоя в работе соцсетей, принадлежащих его компании, Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов. Также бизнесмен спустился на шестую строчку в рейтинге миллиардеров.