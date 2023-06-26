Три украинских производителя получат по $1 миллиону на разработки против враждебных БПЛА – Минцифры

На основании результатов Drone Hackathon Anti-Shahеd, три украинских производителя были выбраны и получат по 1 миллиону долларов на реализацию и масштабирование своих разработок, направленных против враждебных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сейчас критически важно создать альтернативные системы противодействия иранским дронам.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

На проведенном 24-25 июня Drone Hackathon "Anti-Shahеd" свыше 200 разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов представили свои проекты, которые направлены на создание передовых систем и технологий для обнаружения, отслеживания и уничтожения вражеских дронов. Мероприятие собрало вместе экспертов и инновационных мыслителей, которые стремятся разработать эффективные решения для украинских Сил обороны.

После проведения оценки и анализа представленных проектов на Drone Hackathon "Anti-Shahеd", были выбраны трое победителей. Каждый из них получит по 1 миллиону долларов для реализации и масштабирования своих технологических разработок.

"Фактически ежедневно украинская инфраструктура подвергается атакам от иранских дронов. Только в мае по Украине было запущено по меньшей мере 400 "Шахедов". В целом, с сентября прошлого года по Украине запустили не менее 1200 ударных беспилотников. Украинские специалисты способны удивить мир и эффективно противодействовать враждебному нашествию. Наша задача – максимально поддержать разработчиков, создать условия для массового производства альтернативных систем противодействия иранским шахедам", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федорова, сейчас критически важно создать альтернативные системы противодействия иранским шахедам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская "Армия дронов" продолжает уничтожать российских захватчиков и их вооружение на разных участках фронта. Благодаря этим ударным БПЛА на Луганщине за два дня было "демилитаризовано" несколько единиц техники врага на миллионы долларов.

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