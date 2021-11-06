Telegram изменит принцип работы: платная подписка разрешит отключение встроенной рекламы
Мессенджер Telegram тестирует функцию встроенной рекламы в каналах с большим количеством подписчиков. Так, в скором времени при оформлении платной подписки можно будет отключить рекламные объявления.
Запланированные изменения в своем Telegram анонсировал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам с запросом возможности ограничения рекламы обращались многие пользователи.
"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце", – пояснил основатель мессенджера.
Он добавил, что недорогая подписка позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и избавиться от официальных рекламных объявлений в каналах.
Также вторым нововведением Дуров назвал возможность для авторов каналов отключать официальные рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей.
"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", – сообщил основатель.
Он подчеркнул, что команда разработчика продолжает работать над усовершенствованием функций мессенджера. При этом приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.
Напомним, с 1 октября "Укрзалізниця" запустила возможность покупать билеты в официальном чат-боте в Viber и Telegram. Пассажирам доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах. Также в чат-боте есть функции возврата билетов и заказ питания.
Еще в апреле 2021 года мессенджер Telegram показал сразу две версии веб-версии мобильного мессенджера: WebK и WebZ. Оба варианта работают в браузере как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах. Разработчики пояснили, что две версии внешне похожи, но есть ряд отличий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пользователи мессенджера Telegram 27 октября пожаловались на сбои в работе. 56% жалоб касались работы приложения, 36% – неполадок в работе сервера, а в 8% случаев пользователи жаловались на проблемы с веб-сайтом.
Также масштабный сбой в работе Telegram был зафиксирован 4 октября. Об ошибках сообщали пользователи из Украины и России.