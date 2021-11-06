Telegram изменит принцип работы: платная подписка разрешит отключение встроенной рекламы

Мессенджер Telegram тестирует функцию встроенной рекламы в каналах с большим количеством подписчиков. Так, в скором времени при оформлении платной подписки можно будет отключить рекламные объявления.

Запланированные изменения в своем Telegram анонсировал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам с запросом возможности ограничения рекламы обращались многие пользователи.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце", – пояснил основатель мессенджера.

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Он добавил, что недорогая подписка позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и избавиться от официальных рекламных объявлений в каналах.

Также вторым нововведением Дуров назвал возможность для авторов каналов отключать официальные рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", – сообщил основатель.

Он подчеркнул, что команда разработчика продолжает работать над усовершенствованием функций мессенджера. При этом приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.

Напомним, с 1 октября "Укрзалізниця" запустила возможность покупать билеты в официальном чат-боте в Viber и Telegram. Пассажирам доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах. Также в чат-боте есть функции возврата билетов и заказ питания.

Еще в апреле 2021 года мессенджер Telegram показал сразу две версии веб-версии мобильного мессенджера: WebK и WebZ. Оба варианта работают в браузере как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах. Разработчики пояснили, что две версии внешне похожи, но есть ряд отличий.

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