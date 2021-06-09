Студентка получила от Apple миллионы долларов за слив откровенных фото

Компания Apple выплатила студентке в США миллионы долларов компенсации после того, специалисты по ремонту iPhone слили в сеть ее откровенные фото и видео с телефона, который она отдала в ремонт.

Это произошло в 2016 году, после чего пострадавшая обратилась в суд, пишет The Guardian. На суде было установлено, что девушка отдала свой iPhone на ремонт утвержденному Apple подрядчику по ремонту Pegatron Technology Service в Калифорнии. После технические специалисты загрузили "исключительно личные и частные материалы" в учетную запись девушки в Facebook и в другие сайты в интернете.

Согласно судебным документам, видео было загружено так, как если бы сама девушка поделилась ими специально, что вызвало у нее "сильное эмоциональное потрясение". Студентка узнала об инциденте, когда друзья увидели ее откровенные фото в соцсети.

Видео дня

По результату судебного рассмотрения, Apple выплатила девушке многомиллионную сумму, которая не называлась.

"Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности и безопасности данных наших клиентов и имеем ряд протоколов, обеспечивающих защиту данных на протяжении всего процесса ремонта", – сказал представитель "яблочной" компании.

Издание отмечает, что в Apple провели расследование, которое привело к увольнению двух технических специалистов, причастных к инциденту.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple выплатит 113 млн долларов по судебному иску о замедлении старых моделей iPhone после обновления операционной системы iOS.