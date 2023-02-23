Spotify запустил пользовательское радио DJ с искусственным интеллектом: как слушать и где доступно

Музыкальный сервис Spotify решил не отставать от технологического развития и добавил в свое приложение искусственный интеллект, который в прямом смысле слова будет развлекать слушателей. Spotify представил бета-версию функции под названием DJ, которая будет работать в качестве личного радио для подписчиков музыкального сервиса.

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Самое интересное, что на радиостанции будет работать "ведущий" с искусственным интеллектом, который будет комментировать музыкальные предпочтения пользователя и даже отпускать шутки.

Функция доступна только для мобильных устройств. Но есть и не слишком утешительные новости. Опробовать бета-версию DJ с искусственным интеллектом в ближайшее время смогут только подписчики Spotify Premium в США и Канаде. Когда функция появится в других странах – пока неизвестно.

"DJ – это персонализированный гид с искусственным интеллектом, знающий вас и ваши музыкальные предпочтения настолько хорошо, что может выбрать для вас лучшую музыку", – убеждены в Spotify.

Сообщается, что ИИ будет использовать не только ваши последние предпочтения, но и находить песни, которыми вы восхищались несколько лет назад и напоминать вам о них.

"Он знает вас и ваших музыкальных предпочтения настолько хорошо, что сканирует последние релизы, которые, как мы знаем, вам понравятся, или возвращает вас к ностальгическому плейлисту, который вы ставили на повтор в прошлом году. Никогда раньше прослушивание не было столь личным", – говорится в пресс-релизе.

Где искать новую функцию:

Чтобы найти функцию DJ, необходимо запустить приложение Spotify и перейти на вкладку Музыка в верхней части главного экрана.

Если услуга доступна, карта DJ появится в верхней части ленты. Она имеет графическое изображение зеленого круга на синем фоне.

После короткого вступления сервис начнет воспроизводить вашу персональную ленту. Как и в обычных подборках, пользователи смогут пропускать треки или выбрать другой микс, нажав кнопку DJ в правом нижнем углу.

Впоследствии миксы будут адаптироваться к вашим новым предпочтениям и новой музыке, которую вы будете слушать. Также ИИ будет реагировать на то, какие песни вам нравятся из его подборок, а какие – нет.

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