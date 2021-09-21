'Смарт-Деньги': что это такое и как использовать мобильный вместо кошелька

Мобильный телефон стал удобным платежным способом, заменив карточку или кошелек.

Наверное, каждый из нас оказывался в ситуации, когда надо быстро перевести кому-то деньги, однако в нужный момент банковской карты нет под рукой. Таких жизненных историй множество! Платежи с мобильного баланса одного абонента на банковскую карту другого могут стать отличной альтернативой классическим банковским переводам. Давайте разберемся, как перевести деньги с мобильного счета и зачем это нужно.

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Сегодня почти у каждого украинца есть мобильный телефон. Его баланс – это и есть мобильный счет. Если у абонента предоплаченная форма обслуживания и есть нужная сумма на балансе, то этого достаточно для осуществления мгновенных денежных переводов между балансами телефонов. Кроме того, с баланса телефона можно перевести средства на банковскую карточку – достаточно знать номер карты получателя. Перевод осуществляется в 2 клика.

"Мой выбор – сознательное потребление, поэтому многие вещи покупаю через интернет на площадках вроде OLX. При этом не хочу пересказывать мелкие суммы со своей банковской карты, мне удобнее взять в руки смартфон и ввести номер карточки продавца", – рассказала молодая мама Анна о своем опыте мобильных переводов.

Как еще можно использовать мобильный счет?

Делать денежные переводы можно не только на банковскую карточку, но и с мобильного на мобильный счет. Эти деньги получатель может использовать для оплаты более 1000 услуг.

Сделать такой перевод еще проще. Вам даже не нужно знать номер карты получателя – только номер телефона.

Переводить деньги с мобильного счета Киевстар на другой мобильный счет Киевстар очень просто, причем неважно, имеете ли вы смартфон или у вас кнопочный телефон. Владельцы смартфонов могут делать переводы через сайт money.kyivstar.ua, с помощью мобильного приложения "Смарт-Деньги" для платформ Android и iOS, а владельцы кнопочных телефонов – с помощью SMS-сообщения или простой комбинации цифр (USSD-команды) *124*сумма перевода*380 номер телефона# и кнопка вызова. Не сложнее, чем проверить баланс своего счета!

Даже если получатель и отправитель переводов обслуживаются у разных операторов – это не проблема: в случае переводов на мобильные счета других операторов комиссия составляет 3% от суммы транзакции, а для переводов между мобильными счетами Киевстар – 3 грн за транзакцию независимо от суммы перевода.

"В нашем пригородном жилом комплексе жители часто подхватывают соседей, когда едут в Киев на собственном авто. Если по дороге – подкинут в город или хотя бы до метро. Все-таки удобнее, чем ждать маршрутку и терпеть давку в ней. Денег, конечно же, из соседей за такую мелкую услугу не берут – номер карты не спроси! Поблагодарить можно, переведя небольшую сумму на счет – номера телефонов друг друга мы знаем!" – сообщил Дмитрий о своем опыте использования мобильных денег.

"В нашем подразделении работает несколько десятков человек – это значит, что мы часто всей командой скидываемся на подарки и приятные сюрпризы для именинника. Если нет наличных, то следует всем отправить номер карты человека, которого мы отправляем купить подарок. Однажды коллега, собравшись за сюрпризом для нашего сотрудника, сказал: "Бросайте мне деньги на мобильный счет – я побежал!" с этого момента у нас нет забот с пересылкой номеров карточек для сбора денег, ведь есть номера телефонов всех сотрудников!" – поделился Петр, который работает в крупной IТ-компании.

После такого случайного знакомства с мобильными сервисами от Киевстар он так же – переводом с номера телефона – оплачивал штрафы за нарушение ПДД, а однажды купил подарок своей возлюбленной на станции метро: "Смотрю, на раскладке такая милая мягкая игрушка с огромными выразительными глазами Я решил, что должен представить это чудо своей девушке. А в кармане – ни гривны, дед-продавец банковские карточки, конечно, не принимает, но рассчитаться переводом на мобильный согласился! Еще и скидку сделал! Сказал: ты меня научил – это тебе моя по благодарность!"

Ознакомиться с полным перечнем услуг по переводам с мобильного счета Киевстар можно на сайте money.kyivstar.ua – каталог услуг постоянно обновляется и расширяется.