Женщина, перенесшая клиническую смерть, рассказала о 'загробной жизни'

Женщина по имени Элейн, перенесшая клиническую смерть в результате серьезного ДТП, поделилась своими впечатлениями о "загробной жизни". Перед тем, как снова вернуться к жизни, она ощущала себя "атомом в море темноты".

По словам Элейн, это состояние было похоже на осознанное сновидение, пишет Express. При этом ее сознание как-будто бы было маленькой частицей, связанной с атомами всего, что находилось вокруг.

"Я ничего не видела и не слышала. Я не знала ни о своей смерти, ни даже о каких-либо мыслях о существовании...Я не чувствовала ничего, кроме безмятежности. Я была частью всего, что меня окружало, и меня это устраивало", – рассказала женщина.

По мнению экспертов, существование жизни после смерти нельзя окончательно доказать или опровергнуть. При этом вера в "загробный мир" может быть полезной, она вселяет в людей счастье и оптимизм.

"Если придерживаться этих идей, возможность бессмертия может иметь положительное влияние на здоровье", – заявила Сюзанна Ньюкомб, преподаватель религиоведения в Открытом университете Великобритании.

В биомедицине есть также мнение, что надежда на жизнь после смерти может помочь организму бороться с болезнями и увеличивает шанс ремиссии (ослабления или исчезновения симптомов хронического заболевания – Ред.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли способ общаться со спящими, когда они находятся в фазе быстрого сна и видят так называемые осознанные сновидения.