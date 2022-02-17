Во Вселенной нашли самую большую галактику: 'монстр' продолжает расти. Фото

Ученые обнаружили крупнейшую во Вселенной галактику Алкионей, которая находится на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли и занимает в космосе пять мегапарсеков (более 16,3 млн световых лет). Она является гигантской радиогалактикой и продолжает расти.

Как сообщается в публикации Лейдонского университета в Нидерландах, открытие поможет лучше понимать происхождение не только гигантских радиогалактик, но и межгалактической среды. Отметим, материалы приняли к публикации в журнал Astronomy&Astrophysics.

Как объяснили ученые, гигантские радиогалактики – это загадка. Они состоят из галактики-хозяина (скопление звезд, вращающихся вокруг галактического ядра, содержащего сверхмассивную черную дыру), а также огромных струй и лопастей (долей), вырывающихся из центра небесного скопления.

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"Эти струи и доли, взаимодействуя с межгалактической средой, действуют как синхротрон (один из типов резонансных циклических ускорителей) для ускорения электронов, производящих радиоизлучение", – рассказал астроном Мартин Оэй из Лейденской обсерватории в Нидерландах.

Он же подчеркнули, что подобные радиолопасти имеются и у нашей галактики Млечный Путь.

"Однако в некоторых галактиках они вырастают до гигантских размеров и могут измеряться в мегапарсеках. И самые их экстремальные примеры могут быть ключом к пониманию того, что движет их ростом", – отметил ученый.

Данные о сверхгалактике ученые собирали при помощи низкочастотного ARray (LOFAR) в Европе –интерферометрической сети, состоящей из около 20 000 радиоантенн, распределенных по 52 точкам по всей Европе.

Так в поле их зрения и попала Алкионей. Они обнаружили, что это довольно обычная эллиптическая галактика, встроенная в нить космической паутины, имеющая массу примерно в 240 миллиардов раз больше массы Солнца, со сверхмассивной черной дырой в ее центре примерно в 400 миллионов раз больше массы Солнца.

Оба эти параметра на самом деле находятся на нижнем уровне для гигантских радиогалактик, что может дать некоторые подсказки относительно того, что движет ростом радиолопастей, считают специалисты.

Радиогалактика Алкионей все еще продолжает увеличиваться в размерах. Что влияет на это расширение в космосе, пока не ясно. По словам ученых, у них есть еще одна гипотеза: возможно, эта радиогалактика находится в пространстве с меньшей плотностью.

В то же время, специалисты отметили, что ничем другим галактика не отличается от остальных, по крайней мере, данных о ее уникальности в чем-то еще – нет.

Открытие галактик происходит регулярно, но галактики, подобные Алкионей, вынуждают ученых слегка пересмотреть свои представления о том, как же устроена Вселенная.

Отмечается, что Вселенная является максимально ярким объектом (1056 эрг в секунду), а радиогалактики – это 1047 эрг в секунду, даже 1048, в зависимости от массы черной дыры.

Известно, что термин "Радиогалактики" был введен в результате отождествления в 1949 г. мощных источников космического радиоизлучения с относительно слабыми источниками оптического излучения – далекими галактиками.

Следует отметить, что название Алкионей взято с греческой мифологии. Такое имя было у одного из гигантов, созданных Геей (богиней Земли), чтобы уничтожить богов. Мощь Алкионея была столь велика, что он сокрушал сразу двенадцать колесниц. Побороть его смог только Геракл.

Как сообщал OBOZREVATEL, телескоп Hubble обнаружил неправильную маленькую галактику.