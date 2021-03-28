"Виагра" может продлить жизнь мужчине – исследование

Виагра способна продлевать жизнь и предотвращать сердечные приступы у мужчин с ишемической болезнью сердца.

К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции, пишет Daily Mail. В рамках своего нового исследования они проанализировали данные 18,5 тысячи мужчин с ишемической болезнью сердца, которые лечились от импотенции. 16,5 тысячи из них принимали виагру и 2 тысячи – алпростадил.

Как выяснилось, мужчины, получавшие виагру, жили дольше и имели меньший риск нового сердечного приступа, сердечной недостаточности, баллонной дилатации и шунтирования, чем те, кто получал алпростадил.

При этом те, кто принимал виагру чаще, подвергались наименьшему риску.

Как известно, импотенция часто является ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Ее можно лечить двумя типами лекарств, такими как алпростадил и ингибиторы ФДЭ-5, к которым относится виагра.

"Чтобы выяснить, снижает ли риск лекарство (виагра), нам необходимо случайным образом разделить пациентов на две группы: одна принимает ФДЭ-5, а другая – нет. Результаты, которые мы сейчас имеем, дают нам очень вескую причину для начала такого исследования", – объяснил ведущий автор исследования Доктор Мартин Хольцманн.

Хотя причина связи виагры с продолжительностью жизни пока остается неясной, исследователи надеются, что результаты их работы побудят большее количество мужчин обсудить возможность приема виагры со своим врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году ученые из Британии обнаружили, что некоторые препараты для повышения мужской потенции могут помочь в лечении сердечной недостаточности.