В конце августа украинцы увидят единственную в году Голубую Луну: точная дата

В ночь с 29 на 30 августа на небосводе можно будет наблюдать уникальное явление – Голубую Луну. Согласно данным NASA, третья полнолуние в сезоне станет самым ярким событием лета.

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Голубая Луна также является суперлуной, то есть она совпадает с перигеем, ближайшей к Земле точкой околоземной орбиты. Подробнее об астрономическом событии рассказало издание Space.

Почему Луну называют Голубой

Историческое происхождение термина окутано тайной и многими ошибочными толкованиями. Луна не становится голубой в буквальном смысле, хоть иногда и можно наблюдать едва заметный оттенок. Это связано с отраженным светом, проходящим через атмосферу Земли.

В английском языке есть известная идиома "Once in a Blue Moon" (дословно – "Однажды при голубой Луне"). Это выражение используют, когда подразумевают очень редкое событие. Ученые говорят, что Голубая Луна происходит раз в 2-3 года.

Существует также явление двойной Голубой Луны. Февраль имеет меньше дней в году, а в некоторые периоды вообще проходит без полнолуний. Февраль без полнолуния бывает, когда в январе или марте происходят Голубые Луны. Это явление, известное как Двойная Голубая Луна, довольно редкое и случается лишь три-пять раз в столетие. Двойная Голубая Луна была 2018 году, и в следующий раз мы увидим ее снова только в 2037 году.

Когда можно наблюдать Голубой Супермесяц

Голубой супермесяц будет выглядеть для наблюдателей с Земли чуть больше обычного (примерно на 7%). Невооруженным глазом эта разница в размерах, вероятно, не будет заметна.

Кроме Голубой Луны, на небосводе можно будет увидеть и газового гиганта Сатурна. Планета на несколько дней будет проходить оппозицию – точку, в которой он находится прямо напротив Солнца, если смотреть с Земли.

Сатурн будет особенно ярким в ночном небе. Заметить его можно будет, глядя на созвездие Водолея, выше и справа от Луны. Однако с южного полушария Сатурн можно наблюдать, глядя ниже Луны.

Последний раз Голубую Луну наблюдали в августе 2021 года, а следующая ожидается в августе 2024 года.

Кстати, недавно на вечернем небе наблюдали невероятный метеоритный поток. Он был вызван обломками, оставленными во внутренней части Солнечной системы кометой 109P/Свифта-Таттля. Что такое метеоритные потоки – читайте в материале.

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