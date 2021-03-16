В Ирландии впервые нашли моржа, который переплыл океан. Видео

У берегов Ирландии был замечен морж, который вероятно на льдине с Арктики переплыл Атлантический океан.

Видео и фото с животным публиковали в сети жители острова Валентия, передает Irish Examiner.

Морской биолог и директор местного океанариума Кевин Фланнери предположил, что животное достигло берегов Ирландии, уснув на льдине. Результаты наблюдений показали, что морж еще молодой, о чем говорят бивни в 30 см. Пол определить сложно, ведь бивни есть у самок и самцов.

Биолог отметил, что животное сильно истощено, а также явно устало и проголодалось во время пересечения океана.

"Морж сейчас спит на камнях. Я прошу людей оставить его в покое", – говорил Фланнери.

Ученый также добавил, что появление моржа стало первым задокументированным случаем в Ирландии.

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