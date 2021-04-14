Ученый рассказал, как прямая ходьба повлияла на эволюцию человека

Прямая ходьба оказала огромное влияние на анатомию и поведение человека в его эволюции.

Об этом рассказывается в книге палеоантрополога Джереми Де Сильвы "Первые шаги", который изучал, как человек научился ходить на двух ногах.

Отмечается, что ни одно животное в мире не передвигается, как человек. Даже среди других двуногих видов никто не ходит с прямой спиной и походкой, которая технически является просто формой контролируемого падения, отмечает автор исследования.

Изучение прямохождения Де Сильва начал еще с тираннозавров и древних родственников крокодилов, которые передвигались на двух ногах, благодаря длинным уравновешивающим хвостам.

Ученый в своей книге рассказал, что у предка человека были различные формы вертикальной ходьбы, такие как походка у австралопитека (Australopithecus sediba) с опорой на колени. Палеоантрополог утверждал, что то, как люди сейчас ходят, было одним из многих возможных путей эволюции.

Де Сильва подчеркнул, что прямая ходьба открыла уникальные возможности для эволюции. Освободившись от передвижения, руки и кисти смогли научиться создавать инструменты и манипулировать ими.

Предки человека развили таз в форме чаши, чтобы комфортно удерживать внутренние органы. Но такое расположение усложнило роды, особенно когда младенцы стали иметь большие головы, которые должны были проходить через суженный родовой канал, созданный этим анатомическим сдвигом.

По мнению ученого, даже вывихнутые лодыжки и сломанные кости, возможно, требовали от наших предков заботы друг о друге.

"Наше двуногое передвижение было воротами ко многим уникальным чертам, которые делают нас людьми. Эволюционной случайностью, которая сформировала контекст того, как мы стали существовать", – говорил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что небольшая группа неандертальцев привнесла часть своего ДНК в современных людей в результате скрещивания с ними десятки тысяч лет назад.