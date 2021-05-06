Ученые рассказали, откуда произошли первые цивилизации Европы

Ученые определили, что первые греческие цивилизации в Европе произошли примерно от одних предков.

В исследовании были изучены 6 полных геномов, собранных из археологических памятников раннего и среднего бронзового века Греции, передает Cell.

Также биологи изучили митохондриальные геномы 11 других индивидов, живших в эпоху раннего бронзового века у берегов Эгейского моря. Как выяснилось, ранние цивилизации имели очень многого общего на генном уровне.

Ученые пришли к выводу, что минойская цивилизация на Крите, элладская – на материковой части Греции – и кикладская на Кикладских островах в центре Эгейского моря имеют общих предков.

Данное открытие говорит о том, что ранние городские центры в Европе возникли не только из-за миграции с востока Эгейского моря, но и культурного обменом между местными неолитическими группами.

Результаты научной работы свидетельствуют и о том, что греческую цивилизацию сформировали волны миграции из Причерноморско-Каспийской степи и тех, кто жил к северу от Эгейского моря (Понтийско-Каспийская степь).

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предположили существование внеземных цивилизаций в Млечном Пути.