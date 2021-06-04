Ученые обнаружили, шо лягушки в процессе эволюции 20 раз теряли зубы

На протяжении эволюции лягушки более 20 раз теряли и отращивали зубы. Это больше, чем любая другая группа позвоночных.

Как пишет журнал eLife, к такому выводу пришли ученые из Музея естественной истории Флориды (США). Они изучили результаты МРТ почти всех ныне живущих земноводных, около 20 тыс. образцов, а также обратились к карте эволюционных связей между земноводными, основанной на генетических данных.

Оказалось, что важную роль играл рацион – зубы пропадали у тех, кто питался мелкими насекомыми вроде муравьев и термитов.

"Наличие зубов на челюсти для захвата и удержания добычи становится менее важным, поскольку лягушки питаются очень мелкими беспозвоночными, которых они могут отправить в рот с помощью языка. Это, похоже, ослабляет давление естественного отбора, способствующее сохранению зубов", – поясняют исследователи.

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Похожие изменения происходили и с другими земноводными, например, саламандрами. Также зубов нет и у питающихся насекомыми млекопитающих – панголинов и муравьедов.

В будущем предстоит прояснить вопросы о генах, связанных с наличием и отсутствием зубов. Также неясно, можно ли считать зубами зубчатые наросты на челюстях некоторых видов лягушек, в прошлом утративших зубы. Ученые надеются, что современные технологии позволят им восполнить эти пробелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, лягушки редкого вида используют ультразвук для общения, что помогает им преодолеть шум водопадов, в которых они обитают.