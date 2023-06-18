Ученые обнаружили редкую коричневую медузу, которую раньше видели только раз. Фото и видео

Группе ученых удалось увидеть редкую медузу во время экспедиции Ocean Exploration Trust. Им удалось запечатлеть странное существо, которое медленно блуждало глубинами океана.

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Об этом сообщили Talker News. Медуза была замечена 31 мая в Тихом океане. Ближайший риф Кингман находится в 4800 милях от Австралии. В другой экспедиции The Ocean Exploration Trust встретила редкое существо только раз – в 2015 году и классифицировали его как "неописанный" вид.

С виду эта необычная медуза очень отличается от тех, которые мы привыкли видеть. Она имеет три длинных щупальца, растущих с верхушки головы. Ими существо охотится на других медуз и морских огурцов. Научный сотрудник Японского агентства морских и земных наук и технологий Доктор Дугал Линдсей прокомментировал странное построение тела морского жителя.

"Они держат щупальца перед собой, когда они плывут, так что щупальца вступают в контакт с их добычей до того, как волна воды, которую они "толкают" перед собой во время плавания, достигнет ее, и она сможет убежать", - уточнил он.

Также Линдслей добавил: "Мы предполагаем, что она ест биолюминесцентную добычу, потому что окрас тела маскирует любой свет, который излучает добыча, когда она борется или переваривается в желудке. Однако это на самом деле только предположение".

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