Ученые из Китая нашли воду на Луне: результаты исследования

Группа ученых из Китая нашла воду в образце лунного грунта, который доставили на Землю в 2020 году. Речь идет о 120 частицах на один миллион.

Вода появилась в лунном реголите (пылеобразный грунт на поверхности спутника нашей планеты – Ред.) за счет воздействия солнечного ветра. Статья с результатами исследования была опубликована в научном журнале Science Advances 7 января.

Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц. С ним связано множество природных явлений и в космосе, и на Земле.

Порода, в котором нашли частицы воды, была доставлена космическим аппаратом Chang'E-5. Это первая миссия по забору и доставке на Землю лунных образцов после советской "Луна-24" в 1976 году.

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Упомянутый выше образец был взят в северной части участка Луны под названием "Океан Бурь" (Oceanus Procellarum).

"Мы прогнозируем, что более высокое содержание воды, чем в недрах, может быть обнаружено в поверхностном реголите", – отметили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, подробные фотографии поверхности Луны были сделаны еще в далеком 1874 году. Их удалось получить шотландскому астроному Джеймсу Несмиту благодаря самодельному телескопу почти за 100 лет до запуска миссии "Аполлон".