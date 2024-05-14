Телескоп NASA обнаружил лучшие доказательства существования атмосферы на горящей Суперземле

Космический телескоп им. Джеймса Уэбба обнаружил атмосферу вокруг планеты 55 Рака e, которая находится в 41 световом году от Земли. Ее орбита всего в 2,25 миллионах километров от светила, свидетельствующая о том, что поверхность небесного тела должна быть расплавлена.

Об этом пишет Cosmos. По словам исследователей, 55 Рака е вдвое больше Земли, из-за чего получила название "надземля".

Предыдущие исследования намекали на наличие на 55 Рака e атмосферы, богатой летучими веществами – газами, такими как азот, кислород и углекислый газ. Но астрономы не могли исключить, что близость планеты к своей звезде означает, что ее атмосфера давно исчезла, за исключением пелены пыли, образовавшейся в результате испарения расплавленной породы.

Результаты исследований космического телескопа им. Джеймс Уэбб подтвердили, что планета имеет атмосферу. Хотя техника не смогла сделать прямое изображение 55 Рака e, она способна обнаружить тонкие изменения в свете, когда планета вращается вокруг звезды.

Первый признак того, что планета может иметь атмосферу, появилась тогда, когда астрономы поняли, что она действительно гораздо холоднее, чем ожидалось.

По предварительным оценкам, дневная температура 55 Рака e должна составлять около 2200°C – почти половину температуры поверхности нашего Солнца. Данные MIRI (инструмента NASA) показывают, что температура составляет "всего" 1 500°C.

"Это очень четко указывает на то, что энергия распределяется от дневной стороны до ночной, скорее всего, благодаря атмосфере, богатой летучими веществами", – говорит ведущий автор Реню Ху из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Спектроскопический метод основан на наблюдении за тем, какие длины волн света поглощаются, когда планета проходит перед звездой. Эти длины волны могут быть приписаны определенным атомам или молекулам.

"Мы видим доказательства провала в спектре между 4 и 5 микронами – меньше этого света достигает телескопа. Это свидетельствует о наличии атмосферы, содержащей оксид углерода или углекислый газ, поглощающих эти длины волн света", – объясняет соавтор исследования Аарон Белло-Аруфе.

Эта атмосфера, однако, вероятно, существует недолго и выделяется из недр планеты.

"Первичная атмосфера давно бы исчезла из-за высокой температуры и интенсивного излучения звезды. Это наверняка вторичная атмосфера, которая постоянно пополняется океаном магмы. Магма - это не только кристаллы и жидкая порода, в ней также много растворенного газа", - говорит Белло-Аруфе.

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