Существует противоположность дежавю: это явление поразит вас еще больше

Дежавю – это состояние человека, когда он ошибочно считает, что пережил определенное событие или ситуацию в прошлом. Это явление возникает, когда часть мозга узнает что-то знакомое, но это не совпадает с реальностью, то есть дежавю – это сигнал о том, что происходит что-то не так.

Ученые нашли противоположность этому явлению и оно называется "жамевю". Издание Science Alert опубликовало результаты исследования учёных.

Жамевю – это состояние противоположное дежавю, когда то, что вам хорошо знакомо, кажется нереальным или каким-нибудь новым. То есть, человек может смотреть на знакомое лицо или предмет и внезапно почувствовать, что это что-то необычное и неизвестное.

К примеру, музыканты часто чувствуют это на несколько секунд, когда теряются в своем же отрывке песни. Также это чувство может возникнуть, когда вы заходите в знакомое место и не знаете куда идти, теряя ориентацию. Или распространенное слово, которое вы часто употребляете и пишете, может в какой-то момент показаться вам неправильным.

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Ученые решили добиться такого эффекта в лаборатории и провели два эксперимента. В первом участвовали 94 студента, они писали одно и то же слово и повторяли это еще с 12 разными словами.

Ученые попросили участников писать как можно скорее, но позволяли останавливаться тогда, когда студенты будут чувствовать себя странно, им станет скучно или заболит рука.

Большинство студентов останавливались, потому что слова становились для них странными. Около 70% останавливались по крайней мере один раз, чтобы почувствовать нечто, что исследователи определили как жамевю. Обычно это происходило примерно через одну минуту (33 повторения) – и обычно для знакомых слов.

Во втором эксперименте ученые попросили писать только одно слово "the", потому что его больше всего употребляют в письме и речи. В этот раз 55% людей перестали писать по причинам, которые ученые называют "жамевю", но после 27 повторений.

Люди описывали свой опыт как то, что они не понимали значения слова тогда, когда постоянно его писали. Им казалось, что они теряют контроль над своей рукой.

Ученые отметили, что жамевю – это сигнал для людей, что что-то стало автоматическим и повторяющимся и это понимание дает вам возможность вырваться из зацикливания.

С научной точки зрения, жамевю – это перегрузка понятием, пока оно не станет бессмысленным.

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