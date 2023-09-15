Самые нелепые исследования 2023: кто получил Шнобелевскую премию. Список лауреатов

В ночь на 15 сентября по киевскому времени в Гарвардском университете прошла одна из важнейших научных церемоний награждения, за которой каждый раз следит весь мир. Речь идет о Шнобелевской премии – сатирической награде, которую вручают за исследования, которые сначала кажутся бессмысленными, а затем заставляют задуматься.

Премия ни в коем случае не является позорной или унизительной. О чем, в частности, говорит то, что лауреаты из года в год охотно участвуют во вручении. Более того, Шнобелевка предшествует Нобелевской неделе – периоду, когда объявляют лауреатов наиболее престижной научной награды в мире. OBOZREVATEL рассказывает, кто получил забавную премию в 2023 году.

Каждый год номинаций, в которых вручают Шнобелевку, десять. Но их список всегда отличается. На этот раз награды были следующими:

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Премия по химии и геологии

Присуждена польскому ученому Яну Заласевичу за объяснение, почему многие ученые любят лизать камни. Его отмеченная работа так и называется "Поедание окаменелостей".

Премия по литературе

Досталась исследователям из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии "за изучение чувств, которые испытывают люди, когда повторяют одно слово много, много, много, много, много, много, много раз". Вы наверняка играли в эту игру в детстве, когда постоянно повторяешь одно слово, пока оно не потеряет смысл. А эти люди исследовали данное явление, которое называется "отчуждением слов" и "семантическим насыщением".

Премия по машиностроению

Исследователи из Индии, Китая, Малайзии и США получили ее за оживление мертвых пауков для использования в качестве механических захватных инструментов. Они искали у природы биотические материалы, которые можно было бы применить, как готовые к использованию приводы.

Премия по здравоохранению

Ее получил южнокорейский и американский исследователь Пак Сон Мин, решивший упростить задачу слежения за состоянием здоровья и взялся проектировать туалет, который собирал бы немало образцов сам. Награду он получил с формулировкой "за изобретение Стэнфордского туалета – устройства, использующего различные технологии, включая тест-полоску для анализа мочи, систему компьютерного зрения для анализа дефекации, спаренный датчик анального отпечатка с камерой идентификации и телекоммуникационным каналом – для мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком".

Премия в коммуникациях

Досталась коллективу из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США, которые изучали умственную деятельность людей, умеющих говорить задом наперед.

Премия по медицине

Лауреаты из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама изучали трупы людей на предмет одного конкретного признака. Одинаковое ли количество волосков растет у нас в обеих ноздрях.

Премия по питанию

Эту награду разделили японцы Хомей Мияшита и Хироми Накамура. Они экспериментально исследовали, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья влияют на вкус пищи и напитков.

Премия в области образования

Целая группа исследователей из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии, чтобы написать свою работу, ходила на наиболее скучные лекции, чтобы исследовать, как это чувство влияет на преподавателей и студентов. Название того, что они написали в результате, говорит само за себя: "Скука порождает скуку: выборочное исследование влияния скуки преподавателя на скуку и мотивацию студентов".

Премия по психологии

Ее получили американские ученые, написавшие работу "Записки о привлекательной силе толп разного размера". А если простыми словами, они ставили на городских улицах эксперименты, чтобы увидеть сколько прохожих остановится, чтобы посмотреть вверх, если увидят человека, который стоит и смотрит вверх.

Премия по физике

Это отличие получили ученые из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции и Великобритании, которые решили измерить, в какой степени сексуальная активность анчоусов влияет на смешивание океанской воды.

Шнобелевская премия была основана в 1991 году научным журналистом Марком Абрахамсом и журналом "Анналы невероятных исследований", где он работает главным редактором. Ее целью является вознаградить авторов необычных и остроумных исследований, чтобы повысить интерес людей к науке, медицине и технологиям. В разное время награду получали исследователи, которые наконец установили, почему вомбаты какают кубиками, украинка, сконструировавшая бюстгальтер, который можно превратить в два респиратора, авторы исследования, как ругательства влияют на облегчение боли, и экипаж военного корабля, который на учениях вместо настоящих выстрелов кричал "бам!" – моряки получили Шнобелевскую премию мира.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о наиболее смешных открытиях, отмеченных Шнобелевской премией.

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