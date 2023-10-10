Полных солнечных затмений в будущем больше не будет: в чем причина

В эту субботу, 14 октября, мир будет наблюдать такое необыкновенно красивое, но редкое явление, как кольцевое солнечное затмение. Молодая Луна расположится между Солнцем и Землей таким образом, что вокруг нее на несколько минут образуется огненное кольцо. Астрономы утверждают, что в будущем именно этот тип затемнений вместе с частичными можно будет увидеть землянам, а вот полных больше не будет.

Издание Space.com обратилось к специалистам с просьбой объяснить, почему именно произойдет такое изменение. Причина тому в особенностях орбиты Луны, которая претерпевает изменения с течением времени.

Что свет увидит 14 октября?

Во время солнечного затмения на этой неделе Луна будет находиться максимально близко к своему апогею – самой удаленной от Земли точке на орбите. Расстояние до нее составляет чуть более 397 000 км. Как следствие, тень объекта будет слишком мала, чтобы покрыть весь видимый диск Солнца. Вокруг затененной Луны образуется кольцо в 4,8% начальной площади этого диска. Увидеть всю красоту этого явления смогут только в Северной и Южной Америках – в Украине можно будет посмотреть лишь онлайн.

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Астрономы будут наблюдать явление с особым интересом, потому что оно кардинально отличается от полного солнечного затмения. Некоторые типичные сопутствующие явления при нем не возникают. Например, не появляется иллюзия сумерек посреди дня – даже такой небольшой части солнечного света оказывается достаточно, чтобы освещать Землю.

А что изменится в будущем?

Уже сейчас астрономы предупреждают, что с течением времени явление полного солнечного затмения станет невозможным. Причиной тому постепенное удаление Луны от Земли. В определенный момент она просто станет зрительно слишком маленькой, чтобы полностью перекрыть собой солнечный диск.

Сейчас естественный спутник Земли двигается вокруг нашей планеты по эллиптической орбите. В перигее (ближайшей к нам точке) находится на расстоянии 356 371 км, а в апогее (наиболее удаленной) – 406 720 км. Среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 748 км.

Чтобы произошло полное затемнение, темный теневой лунный конус должен столкнуться с поверхностью Земли. Обычно диаметр этого конуса составляет 130 км. В любой точке этой тени можно наблюдать полное солнечное затмение – темная Луна при этом полностью закрывает Солнце. Длина теневого конуса составляет 378 000 км, а это, как можно легко заметить, меньше среднего расстояния Луны от Земли.

Вот почему, когда новолуние проходит непосредственно между Землей и Солнцем, расстояние до Луны уже сейчас порой превышает 378 000 км. Хотя спутник все еще может подойти к нашей планете на меньшее расстояние, но и каждый раз понемногу увеличивается.

Установить это удалось благодаря тому, что с июля 1969 года по декабрь 1972 года двенадцать астронавтов проекта "Аполлон" оставили на поверхности Луны несколько лазерных отражателей. Ученые используют их, чтобы производить замеры расстояния до небесного тела. Они направляют на такой отражатель лазерный луч и по времени, которое ему нужно, чтобы достичь поверхности спутника и вернуться назад, точно устанавливают, сколько километров нас разделяет в этот момент. Анализ этих измерений показал, что среднее расстояние от Луны до Земли увеличивается со скоростью около 3,8 см в год.

Почему Луна удаляется от нас?

На движение Луны сильно влияет притяжение Солнца. И с несколько меньшей силой – тяготение Земли и других планет. Из-за приливных сил естественный спутник постепенно растягивает свою орбиту по направлению от нас. Конечно, это влияет и на его видимый размер – ночное светило становится все меньше. Со временем оно достигнет такой точки, из которой его темный теневой конус больше не сможет достичь Земли. Полные затмения Солнца после этого прекратятся.

Сейчас математические расчеты показывают, что произойдет это в период от 620 миллионов до 1,21 миллиарда лет. Точнее установить не получается, ведь движение космических объектов относительно друг друга тоже не постоянно и постепенно увеличивается. Если удаление будет происходить с той же скоростью, что и сейчас, то полные солнечные затмения будут наблюдаться на Земле еще 1,21 млрд лет.

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