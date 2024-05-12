Почему весной люди видят яркие сны: эксперт дал любопытное объяснение

Люди часто видят сны, что после пробуждения заставляют еще несколько минут приходить в себя. Наиболее сюжетные и реалистичные сны посещают большинство из нас почему-то весной.

Этот феномен попытались изучить ученые, пишет Mirror. Эксперт по сну и генеральный директор компании Mattress Next Day Мартин Сили объяснил, почему сны становятся ярче в апреле и весной.

"Это связано с тем, что мы просыпаемся раньше – через длинный световой день. Зафиксировано, что время нашего сна укорачивается, когда дни длиннее", – пояснил он.

Оказывается, весной время нашего сна сокращается на 25 минут, даже если мы ложимся спать на две минуты раньше зимы. Этот факт на фоне увеличения светового дня нарушает цикл гормонов сна, что приводит к более интенсивным сновидениям.

"Это может быть связано с выработкой мелатонина – гормона, который помогает заснуть. Он регулируется светом и тьмой; когда света больше (например, весной и летом), организм не производит такое количество мелатонина, как при меньшем количестве света", – говорит специалист.

Что скрывают "страшные" сны?

В отчете говорится, что наиболее распространенные сны в этот период – выпадение волос или зубов, потерянность, неверность, утопление, пожар и пауки.

Эти сны малоприятны и имеют много интерпретаций. Эксперт по анализу сновидений Инбаал Хонгиман предлагает свои толкования.

Потеря зубов может быть связана с возрастом и трансформацией, указывая на то, что человек боится потерять что-то вроде романтики. Это же касается потери волос – явные или скрытые переживания из-за старения или восприятия своего образа.

Потеряться во сне может означать, что человек недостаточно комфортно чувствует себя в реалиях жизни. Также, если вы недавно потеряли любимого человека, этот сон иногда указывает на то, что мозг пытается проработать ваше состояние и новый порядок вещей, утверждает эксперт.

Сны об измене могут указывать на неуверенность в отношениях. А вот тонуть, как правило, означает, что наяву вы чувствуете себя перегруженными, вплоть до того, что будто теряете смысл или часть себя.

Пауки могут означать скрытое чувство страха, но эксперт рекомендует рассмотреть их как вдохновение и попытаться воплотить именно тот способ, которым пауки плетут свою паутину, чтобы справиться с любыми трудностями, с которыми вы сталкиваетесь.

Огонь может иметь разные значения, поэтому важно учитывать, как вы чувствовали себя во сне. Например, если пламя не казалось вам угрожающим, это может указывать на внутреннюю трансформацию.

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