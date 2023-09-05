Откуда взялся черный комочек сверху банана: можно ли его есть

Ботаника – не такая простая наука, какой кажется не специалистам. Например, согласно ботанической классификации, банан – это ягода, в то время как клубника ею не является. Не менее интересно и то, чем ученые считают небольшой черный комочек на кончике тропического плода.

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Как пишет издание IFL Science, не специалисты часто называют ее семенами. Впрочем, семена банана располагаются совсем иначе.

Увидеть их не так-то просто. Ведь большинство бананов, которые сейчас продаются в магазинах и рынках, относятся к сорту кавендиш, а он, как правило, не дает семян.

Если рассмотреть плоды других сортов этого растения, то семена можно заметить в толще их мякоти. Достаточно просто разрезать банан вдоль и присмотреться к длинной линии в центре, идущей через весь плод – именно она содержит их.

А холмик на кончике – это остатки цветка, из которого вырос фрукт (точнее ягода). Бананы растут на деревьях гроздями, и короткий конец на самом деле является верхушкой плода, а твердый стебель — низом. Многие едят бананы, сначала отламывая плодоножку, для них комок, как остаток цветка, нередко бывает сюрпризом.

Этот комочек жестче, чем остальной плод, и имеет горьковатый привкус, поэтому не все решаются его есть. Но ученые утверждают, что никакой опасности для здоровья он не представляет и является съедобным. Так что употреблять его или не употреблять – дело личного вкуса.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, что будет, если есть бананы каждый день.

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