Нет, искусственный интеллект не оставит вас без работы: исследование показало реалии хайпа в отношении ИИ

Популярность искусственного интеллекта, а также готовность компаний на глобальном уровне внедрять его в рабочие процессы, вероятно, чрезвычайно переоценена. В ближайшем будущем ИИ не будет представлять угрозы для рабочих мест, которые сейчас занимают люди.

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Об этом говорится в исследовании, детали которого передает Euronews. Эксперты отмечают, что ИИ, вероятно, приведет к революции на рынке труда, но этот процесс еще не начался.

Исследование, проведенное в Великобритании, выявило, что лишь около трети компаний инвестировали в технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Из тех, кто еще не инвестировал – лишь 10% планируют это сделать в ближайшие два года.

"Смесь надежды, спекуляций и ажиотажа подпитывает рассказ о том, что внедрение новых цифровых технологий на основе искусственного интеллекта быстро трансформирует рынок труда Великобритании, повышая производительность и рост", – сказал профессор, проректор по исследованиям и инновациям бизнес-школы Лидского университета Марк Стюарт, который являлся ведущим научным сотрудником этого исследования.

Он отметил, что исследование ясно показывает, что "революция в области искусственного интеллекта на рабочем месте еще не происходит". Это может произойти только после того, как на политическом уровне будет решена проблема низкого уровня инвестиций работодателей в цифровые технологии и низкого уровня инвестиций в развитие цифровых навыков.

Опрос также показал, что работодатели не видят необходимости в том, чтобы инвестировать в развитие цифровых навыков их сотрудников в ближайшие годы. Тех же, кто понимает важность такого развития – всего 10%. Кроме того, почти 60% работодателей заявили, что ни один из их работников не прошел формальное обучение цифровым навыкам за последний год.

"В то время, когда искусственный интеллект выводит диджитализацию на более высокий уровень, важно выйти за рамки шума и провести дебаты, основанные на фактах, а не на страхах и анекдотах", – сказал старший экономист Организации экономического сотрудничества и развития Стейн Брокке.

Те из компаний, кто инвестировал в технологии ИИ, такие как промышленные роботы, чат-боты, умные ассистенты и облачные вычисления, заявили, что основными причинами этого были повышение эффективности, производительности и качества продуктов и услуг.

Для тех, кто не инвестировал в технологии, основными причинами было отсутствие связи с бизнес-активностью, рисками и характером навыков, необходимых работникам.

Стоит отметить, что опросы были завершены в июне 2022 года, и с тех пор генеративные инструменты ИИ, такие как ChatGPT и Midjourney, были приняты миллионами пользователей по всему миру. Сейчас идет второй раунд опроса.

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