Названы витамины и БАДы, которые могут снизить риск заражения коронавирусом

Прием поливитаминов, омега-3, пробиотиков или добавок витамина D потенциально может снизить риск заражения COVID-19, по крайней мере, среди женщин.

Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, отмечает Medical Express. При этом результаты показывают, что прием любых добавок с витамином С, цинком или чесноком не был связан с более низким риском положительного результата теста на вирус.

Так, в марте 2020 года в Великобритании, США и Швеции было запущено приложение для сбора информации о развитии пандемии. Взрослых его пользователей привлекли для исследования симптомов COVID-19, чтобы выяснить, смогут ли добавки снизить риск заражения коронавирусом.

Подписчиков просили предоставлять ежедневные обновления по ряду вопросов, включая симптомы, результаты тестов на коронавирус и здравоохранение. Также рекомендовалось использовать его людям без явных симптомов.

Позже исследователи проанализировали информацию, предоставленную 372720 британскими подписчиками приложения об их регулярном использовании пищевых добавок в течение мая, июня и июля 2020 года во время первой волны пандемии, а также результаты тестов на коронавирус.

С мая по июль 175 652 абонента из Великобритании регулярно принимали пищевые добавки, а 197 068 – нет. Около двух третей (67%) составляли женщины, и более половины имели избыточный вес (ИМТ 27).

В целом, 23 521 человек получили положительный результат теста на коронавирус и 349 199 – отрицательный в период с мая по июль.

Как отмечается в исследовании, прием пробиотиков, жирных кислот омега-3, мультивитаминов или витамина D способен потенциально снизить риск заражения: на 14%, 12%, 13% и 9%, соответственно. При этом у тех, кто принимал добавки с витамином С, цинком или чесноком подобных эффектов не наблюдалось.

Также исследователи акцентировали, что защитные ассоциации с пробиотиками, омега-3 жирными кислотами, мультивитаминами и витамином D наблюдались только у женщин любого возраста и веса. У мужчин таких четких ассоциаций не было.

Ученые обратили внимание, что исследование основано на наблюдении, поэтому они не могут указать причину таких результатов, они предупредили, что требуются дальнейшее изучение, чтобы окончательно определить, как пищевые добавки могут влиять на риск заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали способ, как минимизировать риск заражения COVID-19 в помещениях – помочь может измерение уровня углекислого газа, который выдыхает человек, наряду с проветриванием.