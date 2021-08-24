Назван напиток, способный улучшить работу мозга

Употребление какао способствует улучшению работы мозга. К такому выводу пришла команда ученых из Бирмингемского университета, Британия, и университета Иллинойса, США.

Так, этот напиток содержит флаванолы – органические вещества, которые улучшают снабжение мозга кислородом, что позитивно сказывается на умственных способностях. Работу исследователей опубликовал журнал Scientific Reports.

В эксперименте ученых принимали участие 18 добровольцев. В первой части опытов они получали какао с высоким содержанием флаванолов, во второй – обработанное какао с минимальным уровнем этого вещества.

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Через два часа после употребления какао испытуемые дышали воздухом с насыщенностью углекислым газом около 5%, что почти в сто раз выше нормального атмосферного уровня. В результате увеличивается приток крови к головному мозгу, чтобы организм быстрее вывел углекислый газ.

В то же время участникам задавали сложные задачи, и при помощи приборов оценивали изменение кровотока к мозгу и оксигенацию (насыщение кислородом) во фронтальной коре, отвечающей за мышление и принятие решений.

По словам ученых, 14 из 18 участников эксперимента после приема флаванолов лучше справлялись со сложными задачами, решая их на 11% быстрее, чем до употребления какао или после употребления какао с низким содержанием флаванолов.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что потребление продуктов, богатых флаванолами, позитивно сказывается на сосудистой функции мозга и мыслительных способностях, а также помогает быстрее прийти в себя после легких заболеваний сосудистой системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве назвали десять продуктов для умственной активности: полноценное питание необходимо для эффективной работы мозга.