NASA впервые сфотографировало кольца вокруг черной дыры

NASA впервые обнародовало снимки концентрических колец вокруг черной дыры, созданных рентгеновскими лучами в ходе серии вспышек 2015 года и отраженных от пылевых облаков. Чтобы получить настолько впечатляющее изображение, астрономы скомбинировали два изображения, полученные тремя разными инструментами: телескопом Pan-STARRS, что на Гавайях, и орбитальными телескопами Chandra X-Ray Observatory и Neil Gehrels Swift Observatory.

Как пояснили в NASA, в 7800 световых годах от Земли находится двойная система под названием V404 Cygni (V404 Лебедя), частью которой является черная дыра. Буква "V" в названии указывает, что это переменная звезда, блеск которой со временем изменяется. Она активно вытягивает материал от звезды-компаньона в диск вокруг невидимого объекта. Этот материал светится в рентгеновских лучах, поэтому астрономы называют эти системы "рентгеновскими двойными системами" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Излучение от V404 Cygn было обнаружено обсерваторией Нила Герелса Свифта еще в 2015 году, когда взрыв создал высокоэнергетические кольца из-за явления, известного как световое эхо. Тогда возникла вспышка рентгеновских лучей из системы черной дыры, которая отразилась от пылевых облаков между V404 Cygni и Землей.

Полученные в результате комбинации астрономами NASA изображения представляют особенный интерес, так как позволяют узнать подробности о поведении черной дыры и о ландшафте между V404 Cygni и Землей.

Ученые пояснили, что диаметр колец в рентгеновских лучах подчеркивает расстояние до промежуточных пылевых облаков, на которые падает свет. Чем облако ближе к Земле, тем более крупными кажутся кольца, и наоборот. Более широкие кольца указывают на то, что рентгеновский всплеск длился дольше по сравнению с более узкими кольцами.

Также напомним, NASA ищет людей для симуляции изолированной жизни на Марсе. Первая миссия будет длиться один год. Добровольцы будут жить на Марсе Дюна Альфа – среда обитания площадью 1700 квадратных футов, созданная с помощью 3D-принтера. Добровольцы будут выполнять моделируемую миссию по исследованию Марса с выходами в открытый космос.

Также ранее космический телескоп NASA Kepler обнаружил четыре загадочные "свободно плавающие" планеты. Они находятся одни в глубоком космосе и не связаны ни с одной звездой-хозяином. Ученые предполагают, что четыре обнаруженные планеты имеют массу, аналогичную массе Земли.

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