Найден способ предусмотреть развитие рака за годы до диагноза

Белки в крови могут предупреждать людей о приближении рака за семь лет до установления официального диагноза. Это показали два исследования, финансируемые Cancer Research UK.

В ходе него ученые идентифицировали 618 белков, связанных с 19 разными типами рака, в том числе 107 белков, полученных из образцов крови людей не менее семи лет до их диагноза. Исследователи обнаружили, что эти белки могут быть связаны с ранними стадиями заболевания, на которых возможна профилактика, пишет Study Finds.

"Данные, полученные от тысяч людей, больных раком, открыли интересную информацию о том, как белки в нашей крови могут влиять на риск развития рака. Теперь нам нужно глубоко изучить эти белки, чтобы понять, какие из них можно надежно использовать для профилактики" , – говорит доктор Карл Смит-Берн, старший молекулярный эпидемиолог в Оксфордской клинике здравоохранения населения.

В первом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые проанализировали образцы крови, взятые у более чем 44 000 человек из Британского биобанка. Среди них было более 4900 человек, которым впоследствии был поставлен диагноз.

Протеомика была использована для анализа 1463 белков из одного образца крови каждого человека. Протеомика – это то, что позволяет ученым проводить масштабные исследования белков. Для этой работы команда сравнила белки людей, у которых впоследствии развился рак и тех, у кого он не развился. Они нашли 182 белка, которые отличались в крови за три года до установления диагноза рака.

"Гены, с которыми мы рождаемся, и образующиеся из них белки оказывают огромное влияние на то, как начинается и развивается рак. Благодаря тысячам людей, сдавших образцы крови в Британский биологический банк, мы создаем гораздо более полную картину того, как гены влияют на развитие рака в течение многих лет", – говорит доктор Джошуа Аткинс, старший геномный эпидемиолог в Оксфордской клинике здравоохранения населения и один из первых авторов первого исследования.

Во втором исследовании ученые проанализировали генетические данные более 300 000 случаев рака, чтобы глубже понять, какие именно белки крови принимают участие в формировании опухоли и могут быть идеальными мишенями для лечения. Сорок белков в крови влияли на риск возникновения девяти разных типов рака. Но ученые отмечают – нужны дальнейшие исследования.

Профилактика рака означает выявление ранних признаков заболевания. Это означает интенсивные, кропотливые исследования, направленные на поиск молекулярных сигналов, на которые мы должны обратить самое пристальное внимание. Открытия, сделанные в результате этих исследований, являются важным первым шагом на пути к превентивной терапии, которая позволит людям жить дольше и лучше, не боясь рака", – говорит д-р Иен Фолкс, исполнительный директор по исследованиям и инновациям в Cancer Research UK.

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