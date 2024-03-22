Над Землей нависла новая экологическая угроза: ученые предупредили о 'бомбах замедленного действия' по всему миру

Каждый, кто хоть раз боролся с сорняками на огороде, знает, какие проблемы могут вызвать растения, замещающие огородные культуры. А значит и представляет, какой вред могут нанести инвазивные виды растений – то есть, занесенные из других экосистем, которые начинают конкурировать с местными видами за экологические ниши и ресурсы.

Ученые утверждают, что эта проблема может быть даже более серьезной, ведь инвазивные виды способны длительно находиться в спящем состоянии, прежде чем начнут стремительно распространяться и наносить вред. Как пишет издание SciTechDaily, могут пройти десятилетия и даже столетия, поэтому ботаники называют такие растения "бомбами замедленного действия".

Тревогу вызвали результаты обширного анализа, проведенного ботаниками Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликованных в журнале Nature Ecology and Evolution. Ученые рассмотрели более 5700 видов инвазивных растений в девяти регионах мира. На сегодняшний день это самый полный такой анализ.

По словам Мохсена Месгарана, старшего автора работы и доцента кафедры ботаники Калифорнийского университета в Дэвисе, чем дольше период покоя инвазивных видов, тем больше вероятность, что люди проигнорируют опасность. А это, в конечном счете, способствует превращению локальной проблемы в серьезную инвазивную угрозу.

Сколько длятся периоды покоя

Как выяснила международная группа исследователей, почти у трети проанализированных растений наблюдался период задержки между интродукцией и быстрым распространением. Средний срок этого периода составлял 40 лет. Рекордсменом по продолжительности здесь стал явор, который дремал в Великобритании 320 лет.

Показательным видом среди исследованных можно назвать Plantago lanceolata, то есть подорожник ланцетолистный. Он продемонстрировал самый длинный период покоя в США. Растение, вредное для скота и местной флоры, завезли в Северную Америку в 1822 году. Теперь оно встречается в стране очень широко. Между тем об абутилоне Теофраста известно, что он может находиться в состоянии покоя в течение 50 лет, прежде чем разрастется, угрожая кукурузе, сое и другим культурам, поскольку он поглощает воду и питательные вещества.

Способов интродукции неместных видов растений существует два. Они заносятся случайно или завозятся специально для лечебных, декоративных, сельскохозяйственных и других целей. К примеру, в Калифорнию около 65% инвазивных растений было завезено заведомо. Сейчас с развитием транспорта, туризма и торговли может начать расти количество случайно завезенных растений.

Глобальные гербарии инвазивных видов

Изучая инвазивные виды, исследователи собрали их в отдельные списки для Австралии, Великобритании, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Мадагаскара, Южной Африки, Японии и США. Оцифрованные гербарии они опубликовали онлайн, указав там данные о месте и времени наблюдения вида.

Затем они изучили тенденции, по которым определили, находятся ли эти растения в покое, и если да, то как долго. Для выявления периодов задержки был применен анализ временных рядов, за которым шел второй анализ, в котором сравнивался климат во время фаз покоя и распространения.

У некоторых видов, проникших в разные регионы, периоды покоя отличались в зависимости от расположения. По словам Месгарана, в 90% случаев климатические условия изменялись при распространении вида, что позволяет предположить, что растения ждали соответствующих условий или адаптировались, чтобы выжить в среде, которая когда-то была для них непригодна.

Планирование на будущее

Знание того, какие проблемы из-за распространения инвазивных видов могут возникнуть в будущем, является ключом к борьбе с ними и их распространением, а также экономическим ущербом, который они могут нанести. "Проблема в том, что большинство моделей, которые у нас есть для оценки риска, чтобы увидеть, будут ли виды инвазивными и проблемой вредительства в будущем, не учитывают эту лаг-фазу или же спящую фазу", – пояснил Месгаран.

Команда ученых планирует, что следующими шагами в исследовании этой экологической проблемы должно стать изучение природного климата инвазивных видов по сравнению с условиями в новых местах.

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