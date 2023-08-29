Над Украиной взойдет самая яркая в году Голубая луна: когда смотреть

На этой неделе мир будет наблюдать редкое полнолуние, которое в народе называют Голубой Луной. Оно также будет Суперлуной, то есть зрелище действительно будет необыкновенно красивое.

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OBOZREVATEL рассказывает об особенностях природного явления. И объясняет, где и когда им можно полюбоваться.

Когда можно будет наблюдать Голубую Луну

Астрономическое явление можно будет наблюдать в ночь с 30 на 31 августа. Пика своей полноты диск Луны приобретет в 4:35 по киевскому времени 31 числа. Однако светило будет выглядеть для невооруженного глаза полностью круглым всю ночь, так что конкретного момента ожидать не обязательно.

Спутник Земли будет находиться на небосводе практически всю темную часть суток. Его восход последней ночью этого лета состоится в 20:00, а закат – в 4:34. То есть полюбоваться необычайно большим и ярким полнолунием можно будет без проблем. Хотя синоптики Укргидрометцентра прогнозируют наличие облаков над всей территорией Украины. Однако, к счастью, нигде они не будут сплошными.

Что такое Голубая Луна

Голубая Луна – это явление, которое случается раз в 2-3 года. Так называют четвертое полнолуние за сезон. Обычно их происходит три, но из-за того, что лунный цикл несколько короче, чем календарный месяц, периодически происходит такое смещение.

В прошлый раз Голубая Луна состоялась в августе 2021 года. Следующую можно будет наблюдать в августе 2024 года.

Несмотря на название явления, диск природного спутника Земли не обязательно приобретает в такую ночь голубой оттенок. Для этого должны сложиться определенные метеорологические предпосылки.

Что такое Суперлуна

Кроме того, что это будет второе полнолуние этого августа, явление также станет Суперлуной. Оно наблюдается, когда естественный спутник оказывается полностью освещен солнечными лучами на максимально приближенной к нашей планете точке орбиты. На этот раз расстояние от Земли до Луны составит примерно 357 000 километров, что достаточно близко, чтобы ночное светило выглядело на 14% больше обычного. Также оно будет немного ярче. Точнее говоря, самым ярким в этом году.

Впрочем, ожидать каких-то сверхъестественных параметров от Луны не стоит. Она не займет половину неба и не будет освещать все, как Солнце. Однако все равно будет выглядеть здорово. Визуально более крупным небесное тело будет выглядеть во время своего восхода, поэтому тем, кто хочет полюбоваться на самом деле большой Луной, стоит выходить на прогулку около 8-9 часов вечера 30 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября этого года мир будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.

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