На Земле зафиксировали рекордную молнию протяженностью 768 километров

Ученые Всемирной метеорологической организации (ВМО) зарегистрировали две молнии, которые побили рекорды по продолжительности и протяженности. Так, первая из них протянулась на 768 км, а вторая продолжалась более 17 секунд.

Как сообщила пресс-служба ВМО, оба метеорологических явления были зарегистрированы в 2020 году. В частности, в сообщении отмечается, что самая длинная молния вспыхнула 29 апреля 2020 года в районе южных штатов США – Техаса, Луизианы и Миссисипи.

Она почти на 60 километров была длиннее предыдущей рекордсменки – молнии, которая была зафиксирована в Бразилии 31 октября 2018 года.

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В свою очередь, наиболее продолжительная молния была зафиксирована во время грозы вблизи границ Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года. Она продолжалась 17,102 секунды и побила рекорд молнии, которая вспыхнула в Аргентине 4 марта 2019 года и продолжалась 16,73 секунды.

В то же время в ВМО напомнили об опасности молний. "Единственные безопасные места – это крупные здания с электропроводкой и водопроводом, а не строения вроде пляжа или автобусной остановки", – рассказал la Repubblica метеоролог ВМО Рон Холле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии во время ливня в школу ударила молния. Из здания пришлось срочно эвакуировать детей.