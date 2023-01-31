На Солнце обнаружили странные структуры: опубликовано первое ультрафиолетовое изображение звезды

Ученые продолжают делать неожиданные открытия, исследуя космос. Недавно на Солнце обнаружили удивительные структуры.

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На первых ультрафиолетовых изображениях звезды отчетливо видны "паутинные" плазменные структуры. Подробности об этом рассказывает издание Forbes.

Астрономы использовали специальную камеру, чтобы сфотографировать ультрафиолетовый свет Солнца – тот же свет, который создает витамин D.

По данным NASA, Солнечная корона – это самая отдаленная часть атмосферы Солнца, которая обычно скрыта бликами от его поверхности. Считается, что это солнечный ветер, поток заряженных частиц, которые Солнце выталкивает в Солнечную систему. На Земле этот солнечный ветер влечет за собой полярное сияние, но при слишком сильном воздействии он также может перегрузить электросети или повредить спутники.

В течение целого месяца фотокамера солнечного ультрафиолетового излучения (SUVI) на геостационарных оперативных экологических спутниках NOAA (GOES) была направлена на обе стороны Солнца, а не прямо на него.

Результаты были очень впечатляющими. Ученые увидели вытянутые, похожие на паутину плазменные структуры в средней короне Солнца. Именно здесь накопленная магнитная энергия выделяется Солнцем, толкая частицы в космос.

"Впервые у нас есть высококачественные изображения, которые полностью объединяют наши наблюдения за Солнцем и гелиосферой в единую систему. Происхождение самого солнечного ветра и его структура остаются неразгаданными", – отметил доктор Дэн Ситон, главный научный сотрудник Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI).

По словам Ситона, исследование открывает новый подход к наблюдению за короной в большом масштабе.

Увидеть Солнечную корону с Земли при полном затмении можно будет в следующие даты:

– 20 апреля 2023 г.: Западная Австралия, Восточный Тимор или Западное Папуа;

– 8 апреля 2024: Мексика, США и Канада;

– 12 августа 2026: Исландия и Испания;

– 2 августа 2027: Северная Африка;

– 22 июля 2028: Австралия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гипотезах ученых по поводу того, когда может произойти масштабный взрыв на Солнце.

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