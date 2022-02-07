Может ли Земля перестать вращаться и что тогда произойдет: ответ астронома

Елена Расенко
Наука
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Может ли Земля перестать вращаться и что тогда произойдет: ответ астронома

Земля вращается вокруг Солнца уже миллиарды лет, но сейчас этот процесс незначительно замедлился. Однако астроном Кильского университета Жакко ван Лун заявил, что полная остановка ее движения практически невозможна.

О том, что может произойти, если земной шар перестанет вращаться, он рассказал Тhe Сonversation, используя материалы NASA. Автор напомнил, что Земля делает оборот вокруг своей оси каждые 23 часа и 56 минут, а также на протяжении года движется по своей орбите вокруг Солнца.

Земля продолжает вращаться потому, что практически ничто не может остановить ее в вечном движении.

"Если вы покрутите карусель на детской площадке и отпустите ее, та в итоге остановится. Это потому, что когда карусель вращается, воздух и поверхность игровой площадки давят на нее, вызывая трение и замедляя ее. Земля же вращается в космосе, который практически пуст. В нем нет даже воздуха, на который можно было бы натолкнуться и замедлить вращение планеты", – объяснил ван Лун.

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Он также отметил, что Земля незначительно замедляется. И "виновата" в этом Луна.

"Спутник Земли влияет на океанские приливы, из-за которых океаны поднимаются по обе стороны Земли. Когда Земля вращается, эти выпуклости движутся по поверхности планеты подобно волнам, противодействуя ее вращению. Это замедляет вращение Земли. А это означает, что земные сутки удлиняются на одну секунду каждые 50 000 лет", – пояснил ван Лун.

Остановка планеты, по словам астронома, возможна только в случае столкновения с другой планетой. Однако даже тогда более вероятным вариантом является изменение способа движения, а не прекращение вращения.

Земля вращается уже миллиарды лет.

Что бы произошло все же, если бы наша планета остановилась?

Если бы Земля перестала вращаться, люди бы остались на поверхности планеты благодаря действию гравитации. В космос бы никто не улетел. Однако на планете в таком случае могут произойти серьезные изменения. Например, день и ночь длились бы по полгода. Днем планета могла бы сильно нагреваться, а ночью – остывать. Это повлияло бы на климат на Земле.

Большая разница температур между днем ​​и ночью, в свою очередь, вызвала бы сильные ветра, а столкновение воздушных масс поднимало бы вихри размером с целые континенты.

"Ядро Земли частично состоит из расплавленного железа. Вращательное движение Земли превращает это расплавленное железо в магнит и, соответственно, образовывает магнитное поле. Это защищает человечество от вредного излучения, которое исходит от частиц Солнца и космических лучей из-за пределов Солнечной системы. Без магнитного поля это излучение достигло бы поверхности Земли и вызвало бы заболевания у людей. Кстати, некоторые птицы используют магнитное поле, чтобы найти дорогу, поэтому без вращения Земли они бы заблудились", – рассказал специалист.

Кроме того, отметил эксперт, если бы Земля не вращалась, люди наблюдали бы одни и те же созвездия.

Солнечная система.

Напомним, Земля́ – третья по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку космическое тело населённое живыми организмами. Приблизительно 70,8% поверхности планеты занимает Мировой океан, остальную часть поверхности занимают континенты и острова.

Земля образовалась из солнечной туманности около 4,54 миллиарда лет назад и вскоре после этого обрела свой единственный естественный спутник – Луну.

Существует версия, что Луна ранее была астероидом, но, пролетая мимо Земли, попала в зону ее притяжения и стала спутником. Ученые допускают, что Луна образовалась из космической пыли или было несколько "лун", которые сцепились в одну. Некоторые из исследователей полагают, что Земля "перетянула" Луну у другой планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за изменения орбиты Земли произошло вымирание ряда видов.

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