Может ли Земля перестать вращаться и что тогда произойдет: ответ астронома

Земля вращается вокруг Солнца уже миллиарды лет, но сейчас этот процесс незначительно замедлился. Однако астроном Кильского университета Жакко ван Лун заявил, что полная остановка ее движения практически невозможна.

О том, что может произойти, если земной шар перестанет вращаться, он рассказал Тhe Сonversation, используя материалы NASA. Автор напомнил, что Земля делает оборот вокруг своей оси каждые 23 часа и 56 минут, а также на протяжении года движется по своей орбите вокруг Солнца.

Земля продолжает вращаться потому, что практически ничто не может остановить ее в вечном движении.

"Если вы покрутите карусель на детской площадке и отпустите ее, та в итоге остановится. Это потому, что когда карусель вращается, воздух и поверхность игровой площадки давят на нее, вызывая трение и замедляя ее. Земля же вращается в космосе, который практически пуст. В нем нет даже воздуха, на который можно было бы натолкнуться и замедлить вращение планеты", – объяснил ван Лун.

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Он также отметил, что Земля незначительно замедляется. И "виновата" в этом Луна.

"Спутник Земли влияет на океанские приливы, из-за которых океаны поднимаются по обе стороны Земли. Когда Земля вращается, эти выпуклости движутся по поверхности планеты подобно волнам, противодействуя ее вращению. Это замедляет вращение Земли. А это означает, что земные сутки удлиняются на одну секунду каждые 50 000 лет", – пояснил ван Лун.

Остановка планеты, по словам астронома, возможна только в случае столкновения с другой планетой. Однако даже тогда более вероятным вариантом является изменение способа движения, а не прекращение вращения.

Что бы произошло все же, если бы наша планета остановилась?

Если бы Земля перестала вращаться, люди бы остались на поверхности планеты благодаря действию гравитации. В космос бы никто не улетел. Однако на планете в таком случае могут произойти серьезные изменения. Например, день и ночь длились бы по полгода. Днем планета могла бы сильно нагреваться, а ночью – остывать. Это повлияло бы на климат на Земле.

Большая разница температур между днем ​​и ночью, в свою очередь, вызвала бы сильные ветра, а столкновение воздушных масс поднимало бы вихри размером с целые континенты.

"Ядро Земли частично состоит из расплавленного железа. Вращательное движение Земли превращает это расплавленное железо в магнит и, соответственно, образовывает магнитное поле. Это защищает человечество от вредного излучения, которое исходит от частиц Солнца и космических лучей из-за пределов Солнечной системы. Без магнитного поля это излучение достигло бы поверхности Земли и вызвало бы заболевания у людей. Кстати, некоторые птицы используют магнитное поле, чтобы найти дорогу, поэтому без вращения Земли они бы заблудились", – рассказал специалист.

Кроме того, отметил эксперт, если бы Земля не вращалась, люди наблюдали бы одни и те же созвездия.

Напомним, Земля́ – третья по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку космическое тело населённое живыми организмами. Приблизительно 70,8% поверхности планеты занимает Мировой океан, остальную часть поверхности занимают континенты и острова.

Земля образовалась из солнечной туманности около 4,54 миллиарда лет назад и вскоре после этого обрела свой единственный естественный спутник – Луну.

Существует версия, что Луна ранее была астероидом, но, пролетая мимо Земли, попала в зону ее притяжения и стала спутником. Ученые допускают, что Луна образовалась из космической пыли или было несколько "лун", которые сцепились в одну. Некоторые из исследователей полагают, что Земля "перетянула" Луну у другой планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за изменения орбиты Земли произошло вымирание ряда видов.