Компания украинца доставит модуль Blue Ghost к Луне: подписан контракт со SpaceX

Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace подписала контракт со SpaceX на доставку посадочного модуля Blue Ghost к Луне в 2023 году. Он должен доставить 10 научных приборов NASA на поверхность Луны.

Событие состоится в рамках космической программы NASA “Артемида”, рассказали в пресс-службе компании. Отмечается, что Blue Ghost отправится к Луне на ракете Falcon 9. Это одна из самых грузоподъемных ракет на рынке.

В Firefly Aerospace уточнили, что цель "Артемиды" – отправить людей на поверхность Луны в 2024 году, а также создать там инфраструктуру для дальнейшего отправления астронавтов на Марс.

Как рассказал основной инвестор Firefly Aerospace Макс Поляков, над миссией работают самые легендарные космические компании.

“Это очень важная миссия, над которой работают самые лучшие умы и самые легендарные компании в сфере космоса. Подобная кооперация играет огромное значение для дальнейшего развития всего человечества”, – сказал Поляков.

Также сообщается, что контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну Firefly получила в феврале 2021 года. Уже 4 месяца команда разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США.

“Firefly чрезвычайно рада отправить модуль Blue Ghost на поверхность Луны на ракете Falcon 9 на первом этапе доставки”, – отметил Том Маркусик, CEO Firefly Aerospace.

Модуль Blue Ghost, названный так в часть редкого вида жуков-светляков, Phausis reticulata, совершит посадку в Море Кризисов, что на видимой стороне Луны. В его задачи входит доставка полезной нагрузки на орбиту Луны и затем на поверхность спутника за 14 дней.

Отметим, Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги -– от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Макс Поляков – международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор и филантроп, является последователем теории ноосферы Вернадского и основателем фонда Noosphere Ventures.