Компания украинца доставит модуль Blue Ghost к Луне: подписан контракт со SpaceX

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Наука
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Компания украинца доставит модуль Blue Ghost к Луне: подписан контракт со SpaceX

Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace подписала контракт со SpaceX на доставку посадочного модуля Blue Ghost к Луне в 2023 году. Он должен доставить 10 научных приборов NASA на поверхность Луны.

Событие состоится в рамках космической программы NASA “Артемида”, рассказали в пресс-службе компании. Отмечается, что Blue Ghost отправится к Луне на ракете Falcon 9. Это одна из самых грузоподъемных ракет на рынке.

В Firefly Aerospace уточнили, что цель "Артемиды" – отправить людей на поверхность Луны в 2024 году, а также создать там инфраструктуру для дальнейшего отправления астронавтов на Марс.

Firefly Aerospace доставит модуль Blue Ghost к Луне в 2023 году

Как рассказал основной инвестор Firefly Aerospace Макс Поляков, над миссией работают самые легендарные космические компании.

“Это очень важная миссия, над которой работают самые лучшие умы и самые легендарные компании в сфере космоса. Подобная кооперация играет огромное значение для дальнейшего развития всего человечества”, – сказал Поляков.

Также сообщается, что контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну Firefly получила в феврале 2021 года. Уже 4 месяца команда разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США.

“Firefly чрезвычайно рада отправить модуль Blue Ghost на поверхность Луны на ракете Falcon 9 на первом этапе доставки”, – отметил Том Маркусик, CEO Firefly Aerospace.

Модуль Blue Ghost, названный так в часть редкого вида жуков-светляков, Phausis reticulata, совершит посадку в Море Кризисов, что на видимой стороне Луны. В его задачи входит доставка полезной нагрузки на орбиту Луны и затем на поверхность спутника за 14 дней.

Отметим, Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги -– от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Макс Поляков – международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор и филантроп, является последователем теории ноосферы Вернадского и основателем фонда Noosphere Ventures.

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