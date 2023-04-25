Компания из Японии первой в истории совершит посадку на Луну: где смотреть онлайн

Японская компания Ispace 25 апреля в 19:40 по Киеву попытается совершить посадку своего космического аппарата Hakuto-R Mission 1(M1) на Луну. Если миссия успешно завершится, это будет первой в истории человечества посадкой частного космического аппарата на спутник Земли.

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Планируется, что посадка будет совершена в ударном кратере Атлас, который находится к юго-востоку от Моря Холода. Событие будет транслироваться в прямом эфире на канале компании в Youtube (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию посадки на Луну, доскрольте новость до конца).

Токийская компания Ispace запустила свой спусковой 2,3-метровый аппарат M1 11 декабря 2022 года. Ожидается, что после прохождения круговой энергоэффективной траектории он достигнет поверхности кратера Атлас на юго-восточном внешнем краю Моря Холода примерно в 19:40 (прямой эфир начнется в 18:00).

"Мы являемся первым коммерческим лунным посадочным аппаратом, и я очень доволен этим. Важно завершить эту миссию и извлечь из нее уроки", – заявил технический директор Ispace Ре Удзие.

Японская компания в случае успешного завершения миссии станет ведущим игроком в зарождающейся лунной аэрокосмической отрасли. Лидером по количеству частных компаний, которые хотят летать и доставлять грузы на Луну, являются США.

До этого всего три страны совершали мягкую посадку на Луну: Соединенные Штаты, Советский Союз и Китай.

Первой частной компанией, которая совершила бы посадку на Луне, могла стать израильская некоммерческая организация SpaceIL, которая в 2019 году отправила на Луну частный спусковой аппарат под названием Beresheet, но он потерпел крушение вместе со всем полезным грузом, включавшим образцы человеческой ДНК.

Как будет проходить посадка

Спусковой аппарат Ispace оснащен большим 400-тонным двигателем и 6 дополнительными двигателями для обеспечения контролируемого спуска на поверхность. Благодаря этим двигателям, навигационной системе и четырем посадочным опорам аппарат должен совершить мягкую посадку.

Весь процесс посадки будет длиться около часа.

Для замедления на орбите аппарат запустит главную силовую установку и сбавит скорость, корректируя свое положение. После этого произойдет мягкая тормозная посадка на поверхность Луны.

"Основным местом посадки нашей миссии Hakuto-R Mission 1 является кратер Атлас, расположенный в северо-восточном квадранте Луны. Эта площадка соответствует техническим спецификациям миссии по демонстрации технологии посадки, целям научной разведки миссии MBR Space Centre, а также требованиям миссии других наших клиентов. Выбор места посадки был осуществлен благодаря сотрудничеству с MBRSC и Центром петрографических и геохимических исследований (CRPG) в Нансе", – заявили в компании.

Место посадки также выбрано таким образом, чтобы инженеры в центре управления полетом в Токио могли поддерживать визуальный контакт и связь с посадочным аппаратом.

Если же что-то пойдет не так, у Ispace есть еще три альтернативных места для посадки, но они также будут означать изменение даты.

"Есть три альтернативных места посадки, и в зависимости от места, дата посадки может измениться. Альтернативными датами посадки, в зависимости от оперативного статуса, являются 26 апреля, 1 мая и 3 мая 2023 года", – сообщали ранее представители Ispace.

Цели миссии

Хотя эта миссия имеет целью продемонстрировать разработанные технологии, M1 прибудет с полезным грузом. На борту Hakuto-R расположен мини-луноход Rashid космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов, система искусственного интеллекта канадской компании Mission Control и многокамерная система визуализации от канадской компании Canadensys Aerospace.

Hakuto-R был запущен в декабре 2022 ракетой SpaceX Falcon 9. С тех пор он находился на круговой орбите на высоте около 100 километров над поверхностью Луны.

За это время он сделал много интересных фотографий Луны, на одной из которых зафиксирован момент гибридного солнечного затмения, благодаря которому на Земле видна тень от Луны.

Ispace имеет планы осуществить вторую и третью миссии на Луну не раньше 2024 и 2025 годов соответственно.

Кто еще летит на Луну

В скором времени высадку на Луну также планируют осуществить и другие частные компании.

В июне 2023 года компания Astrobotic из Питтсбурга (США) намерена отправить посадочный модуль Peregrine в дебютный полет ракеты Vulcan Centaur компании United Launch Alliance.

Компания Intuitive Machines (США) планирует в этом году отправить на Луну два посадочных аппарата Nova-C, а еще один запланирован на 2024 год.

Другие компании, такие как Firefly Aerospace и Draper, имеют свои собственные аппараты, которые отправятся на Луну в ближайшие несколько лет.

SpaceIL предпримет еще одну попытку, отправив Beresheet 2 в 2025 году.

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