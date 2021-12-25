К Земле впервые за 70 тысяч лет приблизилась комета Леонарда: это ее последний визит. Фото и видео

Комета Леонарда приблизилась к Земле на 34 миллионов километров. Это стало максимально близким расстоянием за последние 70 тысяч лет.

Движение небесного тела 17-19 декабря заснял гелиосферный аппарат Solar Orbiter. Соответствующее видео, созданное из анимированных изображений, было опубликовано на YouTube-канале Европейского космического агентства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Расстояние в 34 млн км – это почти в 100 раз дальше от Земли, чем Луна, и в два-три раза ближе, чем Венера и Марс.

В понедельник, 3 января, комета пролетит возле Солнца на максимально близком расстоянии. Даже если она не сгорит во время сближения, то покинет Солнечную систему после прохождения перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты).

Снимки Solar Orbiter сделал, когда комета находилась между Солнцем и космическим кораблем. Ее газовые и пылевые хвосты были направлены в сторону аппарата.

На кадрах можно увидеть Млечный путь, Венеру и Меркурий. Последние в правом верхнем углу

Комету открыл американский астроном Грегори Леонард 3 января 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2020 года возле Земли пролетела комета Neowise. Ее тогда удалось заснять в небе из Украины.