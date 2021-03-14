Две порции жирной рыбы в неделю могут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – исследование

Употребление два раза в неделю жирной рыбы, такой как лосось и сардины, способно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний более чем на одну пятую.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, Канада, объединившие результаты четырех предыдущих исследований для анализа данных более чем 190 тысяч человек из 58 стран, сообщает Daily Mail.

Так, уровень внезапной смерти и общей смертности снизились на 21% и 18% соответственно среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые еженедельно ели не менее 175 граммов (примерно две порции) жирной рыбы.

Кроме того, вероятность сердечного приступа или инсульта в течение следующего десятилетия у них была на 16% меньше. Примечательно, что анализ не обнаружил очевидной дополнительной пользы от более чем двух порций рыбы в неделю.

Хотя такой эффект не наблюдался у здоровых людей, известно, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, в целом полезны для сердца, глаз, мозга, а также для людей с артритом или деменцией, уменьшая воспаление во всем теле.

А один из типов жирных кислот омега-3, DHA, необходим для роста и развития мозга младенцев, а также для поддержания нормальной функции мозга у взрослых.

В связи с этим Американская кардиологическая ассоциация рекомендует заменять мясо с высоким содержанием насыщенных жиров на жирную рыбу, которая содержит незаменимые жиры омега-3.

"Подумайте о лососе, форели или сардинах. …Свежие, замороженные или консервированные – все в счет", – говорит диетолог из British Heart Foundation Виктория Тейлор.

При этом интересно, что недавний обзор Public Health England показал, что тунец не содержит таких высоких уровней полиненасыщенных жиров, как другая жирная рыба. Теперь он классифицируется как белая рыба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее консультант по здоровому питанию рассказала, как и когда стоит принимать рыбий жир.