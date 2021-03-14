Длительность лета на части Земли может увеличиться до полугода к 2100-му: появился тревожный прогноз

К 2100 году в Северном полушарии продолжительность летнего сезона будет составлять шесть месяцев. Это произойдет в том случае, если не предпринять меры по изменению климатической ситуации.

К такому выводу пришли ученые-океанографы. По результатам исследования Geophysical Research Letters, опубликованное в AGU, уже через 80 лет продолжительность лета может составить более полугода. Такие погодные сдвиги могут спровоцировать проблемы в сельском хозяйстве и иметь далеко идущие последствия для здоровья человека и окружающей среды.

Из-за поздних метелей будут страдать выпускающие почки растения. Исследователи предполагают, что в весеннее время увеличится количество пыльцы, которая спровоцирует более длительные аллергические реакции у людей. Кроме того, в результате потепления, популяция комаров, которые переносят болезни, расширится на севере.

Специалисты отметили, что в 1950-х годах смена сезонов происходила по стабильной схеме. Однако в настоящее время смена времен года, в связи с климатическими изменениями, неравномерна. Наблюдаются резкие перепады продолжительности и дат начала сезонов. А в будущем это чревато более экстремальными сценариями при обычной климатической обстановке.

В своем исследовании научные работники отталкивались от ежедневных показателей температуры воздуха за период с 1952 по 2011 год. Отмечается, что продолжительность лета за этот период времени увеличилась с 78 до 95 дней. Зимний период наоборот уменьшился с 76 до 73 дней и начинался позже. В дальнейшем специалисты прогнозируют, что зима будет длится около двух месяцев.

Юпин Гуань, физический океанограф из Государственной ключевой лаборатории тропической океанографии Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук, подчеркивает, что лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее. Причина подобных изменений – глобальное потепление. По мнению ученого, прогнозы погоды пестрят заявлениями о затянувшейся весне или о майском снеге, что является сигналом постепенного изменения климата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые подсчитали сумму ущерба, нанесенного осадками и наводнениями в США.

Напомним, в ООН призвали мир объявить глобальное чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом и сократить выбросы парниковых газов.