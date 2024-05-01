Дело в калориях. Ученые выяснили, почему пожилые люди медленнее двигаются

Пожилые люди не только медленно ходят, но и в целом теряют способность быстро выполнять действия. Это обусловлено тем, что мышцы людей при старении тратят во время движения больше калорий.

К такому выводу пришли ученые университета Колорадо в Боулдере (США) в ходе эксперимента. Результаты исследования обнародованы в The Journal of Neuroscience (JNeuroscience).

В эксперименте приняли участие более 80 человек – молодых (18-35 лет) и старше (66-87 лет). Сначала все получили простую задачу – переместить курсор на экране в нужное место. Но при этом использовать они имели специальный прибор, управление которым требовало больших затрат энергии.

Ученые следили за скоростью реакции участников во время эксперимента, а также зафиксировали количество энергии, израсходованной на выполнение. Оказалось, что пожилым участникам исследования энергии понадобилось больше.

На втором этапе испытуемым объявили, что за скорость выполнения задания они получат награду. В итоге в обеих группах результаты улучшились на 5%.

Но у молодых это произошло за счет увеличения скорости движения, а у пожилых – мгновения реакции. То есть представители пожилой группы начинали выполнение задания несколько раньше.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ученые объяснили причину того, почему пожилые люди в основном невысоки ростом.